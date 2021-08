Conforme a los criterios de Saber más

Millones de peruanos se encuentran protegidos contra el COVID-19 gracias a las vacunas que aplican en el país. Sin embargo, aún nos encontramos lejos de la meta: llegar a una inmunidad colectiva que permita poner un freno a la epidemia que afecta al país desde hace casi año y medio.

Hasta el momento se han administrado 16,5 millones de dosis de las vacunas y más de siete millones de personas tienen ambas dosis . Es decir, una tercera parte de la población objetivo -mayores de 18 años y con comorbilidades- está protegida frente al COVID-19.

Los expertos coinciden en que la pandemia será controlada cuando se consiga la llamada inmunidad colectiva o de grupo, que se da cuando una población se vuelve inmune ante una enfermedad infecciosa, lo cual se consigue gracias a la vacunación o debido a que gran parte ha tenido la infección, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La inmunidad de rebaño funciona como un cerco protector para aquellas personas que, por diversos motivos, no han adquirido inmunidad natural o mediante vacunas. Así, el agente causante de la enfermedad ya no tiene ‘espacio’ para seguir circulando. Para la OMS, la manera en que se debe conseguir la inmunidad colectiva en el caso del COVID-19 es mediante la vacunación y no dejando que las personas se infecten.

Para lograr alcanzar esta meta, se necesita que una importante cantidad de personas esté inmunizada. El siguiente cuadro muestra la cobertura necesaria para lograr la inmunidad colectiva en otras enfermedades infecciosas:

Enfermedad Nivel de vacunación Sarampión 95% Poliomielitis 80%

Durante 2020 diversos modelos epidemiológicos mostraban que sería necesario vacunar entre un 60 y 70% como mínimo para lograr alcanzar este objetivo. En mayo de ese año, investigadores de la Universidad de Chicago hablaban en la revista Immunity de un 67%. La Asociación de Vacunología en España (AEV) situaba el número en 75%.

A fines de noviembre, Soumya Swaminathan, científica jefa en la OMS, dijo que se necesitaría que entre el 60 y 70% esté vacunado. Otro cálculo de expertos de Cleveland Clinic, publicado en enero de 2021 en la revista American Journal of Clinical Pathology, decía que “para una vacuna con una eficacia declarada del 95%, el nivel de inmunidad colectiva requerido sería del 63% al 76%”.

Un incremento en la meta: más del 80%

La presencia de las variantes y otros factores han cambiado las estimaciones de diversos expertos respecto a la inmunidad de rebaño. Si bien la OMS aclaró a fines del 2020 que este número dependía de la realidad de cada país y territorio, la entidad también considera que la cobertura debe incrementarse.

“Determinar esa proporción [de personas vacunadas para lograr la inmunidad de rebaño] es un tema de investigación fundamental y es posible que se llegue a distintas conclusiones en función de la comunidad objeto de estudio , la vacuna que se haya utilizado, los grupos demográficos a los que la vacuna se les haya administrado con carácter prioritario y otros factores”, afirmaba la OMS.

Largas colas en el vacunatorio de Plaza Norte, en Lima. (Foto: César Bueno @photo.gec)

En el país, las autoridades plantean vacunar aproximadamente 24 millones de peruanos y extranjeros residentes en el país, según el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. El exministro de Salud, Óscar Ugarte, afirmó en mayo que el Perú lograría alcanzar la inmunidad de grupo cuando entre el 75 y 80% de la población haya recibido la vacuna . Para el Colegio Médico del Perú, esta cifra debe ser por lo menos 70%.

La meta del Gobierno de Pedro Castillo es llegar a inmunizar al 50% de la población en setiembre.

A inicio de agosto, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de EE.UU. dijo en un informe que la proporción necesaria de vacunados para alcanzar la inmunidad de grupo es ahora superior al 80% e incluso podría llegar al 90%.

Consultado sobre el porcentaje necesario para lograr la inmunidad colectiva, el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), le dice a El Comercio que “todo lo que tenemos hoy son modelos. Los primeros hablaban, efectivamente, de que un 70% podría ser una proporción adecuada de la población vacunada para alcanzar el control de la transmisión. Ahora hay nuevos modelos que hablan de 80-85%, lo que es un desafío todavía más grande, porque va a ser necesario incluir a adolescentes e incluso niños. No tenemos hasta ahora ningún país que haya alcanzado 80% de personas con dos dosis de vacunas; no tenemos un dato fuerte, de la vida real, para comprobar cuál es la proporción necesaria”.

“Sabemos que es necesario vacunar mucho, sabemos que va a ser necesario al menos un 70 a 85%. […] Los países que alcanzarán primero este nivel de vacunación van a aportar datos muy importantes, pero sabemos que con 40-50%, que muchos países ya lograron, no es suficiente para controlar la transmisión. Así que hay que seguir vacunando”, añade.

La última Vacunatón contra el COVID-19 se realizó durante 60 horas continuas en ocho regiones del país y se aplicaron 735.294 dosis (Foto: Andina).

Sin embargo, como dijo en un informe previo Percy Mayta Tristán, médico investigador y director de Gestión de Proyectos y Promoción de la Investigación de la Universidad Científica del Sur, los países que han superado el 50% de vacunación ya están viendo las ventajas de esa cobertura en las recientes olas. Si bien los casos aumentaron por la variante Delta, por ejemplo, “no ha habido un crecimiento similar de muertes”, lo que sí sucedía cuando el nivel de inmunización era menor.

En lo que coinciden entidades y expertos es que la vacunación es la principal herramienta que permitirá detener la pandemia y que el objetivo debe ser llegar a la mayor cantidad de personas.

VIDEO RELACIONADO

El haber sido inmunizado con alguna de las vacunas contra la Covid-19 se ha convertido en requisito para poder viajar. Sin embargo, no todas son permitidas por algunos gobiernos, sobre todo en Europa.

TE PUEDE INTERESAR:

Síguenos en Twitter: