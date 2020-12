Conforme a los criterios de Saber más

Sudamérica será el escenario de uno de los fenómenos astronómicos más fascinantes del año. Este lunes 14 de diciembre, Chile y Argentina serán los países más privilegiados para observar el eclipse total de Sol, mientras la zona sur del Perú podrá ver una pequeña fracción del evento.

Desde hace miles de años, los eclipses de Sol han sorprendido a las civilizaciones de todo el mundo, cuyos habitantes veían deslumbrados cómo por pocos minutos el día daba paso a la oscuridad de la noche. Muchas de estas culturas consideraban al Sol y la Luna, protagonistas de este suceso, como dioses mayores.

Durante milenios, un fenómeno de tal magnitud tuvo diversas explicaciones y solían relacionarse con premoniciones de catástrofes. Con los siglos, la ciencia pudo explicar a profundidad los eclipses, al punto en que hoy podemos predecir dónde y cuándo sucederán.

Los eclipses eran considerados un mal augurio para "cada cultura, en todas partes y todos los continentes hasta inicios del siglo XX". (GETTY IMAGES)

A continuación, detallamos tres de los mitos más populares relacionadas a los eclipses de Sol:

1. Los eclipses y los terremotos

En diversas partes del mundo, persiste la creencia de que los eclipses pueden causar terremotos, esto como parte de la idea de que están relacionados con desastres naturales en la Tierra. Sin embargo, no existe ningún estudio que haya encontrado una relación entre ambos hechos.

“No existe hasta la fecha ninguna evidencia que la alineación Tierra-Luna-Sol influya en el movimiento de las placas tectónicas terrestres. Si es que en algún momento sucedió [a la vez un eclipse y un terremoto] en el pasado, fue coincidencia. Los movimientos telúricos son muy frecuentes en el mundo entero, ocurren todos los días. Es muy probable que durante un eclipse haya uno, pero eso no quiere decir que sea causado por el eclipse” , explica a El Comercio el astrónomo Víctor Vera, del Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales de la Universidad de San Marcos.

2. ¿Las embarazadas no deben mirar los eclipses?

Otro de los mitos más extendidos en Internet, y que probablemente tenga décadas e incluso siglos de antigüedad, es que las mujeres gestantes no deben observar un eclipse de Sol porque corren el riesgo de que su bebé nazca con manchas en la piel, malformaciones u otras enfermedades.

No hay evidencia de que un eclipse interfiera en el embarazo. (Pixabay)

El Comercio hizo una revisión en bases de datos científicas como Scopus y Google Scholar y no halló estudios que muestren dicha relación. En cambio, una investigación sobre los mitos relacionados a los eclipses en estudiantes de Indonesia y publicada en Journal of Turkish Science Education, muestra que en algunas zonas de países musulmanes se exige que las mujeres embarazadas y los niños permanezcan en el interior de sus casas y se escondan debajo de la mesa durante un eclipse. La misma investigación mostró que la creencia de los estudiantes en las historias místicas disminuyó cuanto más alto era su nivel educativo.

3. ¿Se pierde peso durante un eclipse?

Uno de los más recientes mitos relacionados a los eclipses, que circula ampliamente en redes sociales, es que durante un fenómeno de este tipo todos perdemos peso.

Al estar alineados la Luna y el Sol durante un eclipse, la fuerza de atracción gravitacional combinada de estos cuerpos celestes causa un “tirón”, lo que puede disminuir la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre nosotros. Entonces, nuestro peso podría sufrir una minúscula variación, pero nuestra masa nunca cambiaría.

“En conceptos netamente científicos, la masa no se pierde de un momento a otro, no por eventos astronómicos -explica Víctor Vera-. El peso, bajo el concepto físico, viene a ser la fuerza con la que los cuerpos celestes nos atraen. El peso, si bien es cierto puede cambiar si estás en la Luna o en la Tierra, a escala nuestra y estado aquí [en la Tierra], no va a cambiar. Habría que hacer cálculos y ver cuántas milmillonésimas cambiaría nuestro peso si la Luna está más cerca , y eso es imperceptible. Eso se convierte en un mito”.

Sobre el eclipse

Un eclipse total solar sucede cuando la Luna proyecta su sombra en la Tierra. Al tener el mismo tamaño aparente que el Sol en el cielo, bloquea completamente la luz solar en una región pequeña de la Tierra.

Ruta del eclipse solar total del 14 de diciembre de 2020. (Imagen: NASA GODDARD)

El eclipse total de Sol del 14 de diciembre, el último gran evento astronómico del año, será visible en la Antártida, los océanos Pacífico y Atlántico y Sudamérica. Iniciará a las 9:59 a.m. (hora de Perú) y la totalidad será a las 11:24 a.m.

La zona de totalidad (lugar donde se verá el evento al 100%) recorrerá una franja de territorio entre Argentina y Chile. El eclipse solar será visible de manera parcial en el resto de América del Sur, con mayor porcentaje en las regiones cercanas a dicha franja.

VIDEO RELACIONADO

Entre temores a contagios, Chile vuelve a mirar al cielo por nuevo eclipse de sol

TE PUEDE INTERESAR:

Síguenos en Twitter: