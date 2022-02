Conforme a los criterios de Saber más

Esta semana, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa) otorgó el registro sanitario condicional al Molnupiravir, píldora antiviral desarrollada por la farmacéutica Merck Sharp & Dohme (MSD) para el tratamiento contra casos severos del COVID-19.

Sin embargo, ayer el Minsa indicó que no utilizará la píldora. Primero, Alexis Holguin, director general de Intervenciones Estratégicas, explicó que se debe a que no cuenta con evidencia científica suficiente sobre su uso. Luego, el titular del sector, Hernán Condori, señaló ante el Congreso que “no se ha comprado ni comprará ese medicamento porque tiene baja eficacia”. A continuación, repasaremos todo lo que se sabe sobre el Molnupiravir.

1. ¿Cómo funciona el Molnupiravir?

El fármaco de MSD fue desarrollado en un principio para el tratamiento de la gripe. Funciona atacando la enzima que utiliza el virus para replicarse, previniendo su multiplicación en el organismo, manteniendo la carga viral en niveles bajos y haciendo que la enfermedad no llegue a un nivel grave.

2. ¿Qué estudios científicos avalan la eficacia del fármaco?

El 16 de diciembre del 2021, en “The New England Journal of Medicine”, se publicó un artículo con el ensayo clínico Fase III “Molnupiravir para el tratamiento oral de COVID-19 en pacientes no hospitalizados”.

Este ensayo se realizó con 1.433 participantes, no vacunados, con menos de cinco días de síntomas y factores de riesgo de desarrollar enfermedad grave. Aunque el estudio señala que el medicamento reduce en un 50% el riesgo de hospitalización o muerte, el médico epidemiólogo Álvaro Taype-Rondán consideró que estos beneficios no son confiables por varias razones. “Se trata de un solo estudio, que se detuvo tempranamente y tuvo solo 14 muertes. Además, no se encontró beneficio en aquellos que habían sido infectados al iniciar el estudio”, indicó.

En declaraciones a RPP, Alexis Holguín manifestó: “Este medicamento fue probado en no vacunados con una variante diferente y una eficacia inicial de 50% y luego de su aprobación, salió un estudio informando que era de 30%. Cuando hicimos la revisión con el INS, el grupo de estudio que había estudiado este medicamento era muy pequeño. Entonces, no hay información suficiente”.

3. ¿Cuáles son sus efectos adversos y sus contraindicaciones?

De acuerdo con la farmacéutica –basados en el ensayo clínico–, los efectos adversos más comunes son las diarreas (en 2% de los participantes), náuseas (1%) y mareos (1%). “Fue similar a lo sucedido en el brazo control que recibió placebo”, indicó el doctor Alberto La Rosa, gerente médico de MSD en el Perú.

Sin embargo, el doctor Gregory Poland, experto en enfermedades infecciosas y director del Grupo de Investigación de Vacunas de Mayo Clinic, señaló que el fármaco tiene limitaciones. “No lo pueden usar en pacientes con insuficiencia renal o hepática y mujeres en edad fértil, mujeres que están embarazadas, las mujeres que están amamantando y los hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres en edad fértil”.

Sobre esto último alertó el doctor Elmer Huerta en RPP: “Puede provocar malformaciones congénitas. Por lo tanto, si van a usar este medicamento, deben hacerse una prueba para saber si están embarazadas”.

Más datos

Un panel de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) discutirá la próxima semana sobre la autorización de uso del Molnupiravir. “The Financial Times” informó que es poco probable que se brinde la aprobación debido a su bajo porcentaje de efectividad.

Ante la negativa del Minsa, el Molnupiravir podría comercializarse en el Perú a través de farmacias y clínicas.





