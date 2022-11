Como cada fin de semana, diversas plataformas ponen a disposición de sus fanáticos diversos videojuegos para que los prueben de manera gratuita por unos días o incluso que se queden con ellos para siempre. ¿Nada qué jugar? Aquí te mostramos seis títulos que podrás jugar sin pagar en los próximos días.

Dark Deity - PC (quédatelo para siempre)

Uno de los títulos gratuitos de la semana en la plataforma Epic Games Store. Añádelo a tu biblioteca y te lo quedarás para siempre.

En cuanto al juego, Dark Deity es una aventura de rol y combates por turnos tácticos. El objetivo del protagonista, junto a otras leyendas, es restaurar la esperanza en el mundo.

La oferta está disponible del 17 al 24 de noviembre.

Evil Dead: The Game - PC (quédatelo para siempre)

La pareja de Dark Deity en cuanto a juegos gratis de Epic para usuarios de su plataforma. Si agregas Evil Dead: The Game a tu biblioteca, podrás jugarlo cuando prefieras.

Evil Dead: The Game está gratuito en la Epic Game Store. / Sabre Interactive

Si eres de la vieja escuela, quizá recuerdes la saga Evil Dead, popular allá por los 90. Este videojuego es un multijugador gratis y cuenta con varios personajes de la película original.

La oferta está disponible del 17 al 24 de noviembre.

Tom Clancy’s Splinter Cell - PC (quédatelo para siempre)

A propósito del aniversario 20 de Tom Clancy’s Splinter Cell, Ubisoft ha liberado el videojuego de acción y sigilo en su versión de PC. Si lo añades a tu biblioteca te lo quedas para siempre, aunque ten en cuenta que la promo está vigente hasta el 30 de noviembre.

Como se recuerda, Ubisoft viene preparando un remake del videojuego protagonizado por Sam Fisher.

Ubisoft viene preparando un remake de Tom Clancy’s Splinter Cell. / Ubisoft

Naruto to Boruto: Shinobi Striker - PC y Xbox (prueba por tiempo limitado)

Naruto es una de las franquicias provenientes del manga más famosas de la historia. Como no podía faltar, también tiene una gran cantidad de videojuegos disponibles en diferentes plataformas.

Naruto to Boruto Shinobi Striker anuncia que tendrá nuevo contenido en su próximo pase de temporada. (Foto: Bandai Namco)

Ahora, uno de los títulos más sólidos en contenido es Naruto to Boruto: Shinobi Striker, que debutó en 2018 y desde entonces sigue disfrutando de actualizaciones. Justamente, si no lo has probado, Bandai, su distribuidor, ha puesto a disposición de los usuarios de PC y Xbox una prueba gratuita que finaliza el próximo 22 de noviembre.

El juego se caracteriza por enfrentar a dos equipos de cuatros jugadores cada uno en combates en línea.

NBA 2K23 - Xbox (prueba por tiempo limitado)

La última entrega del simulador de básquet más famoso del mundo estará gratuito en Xbox hasta el domingo 20 de noviembre.

Para probarlo hace falta entrar a la tienda de la consola de Microsoft y buscar NBA 2K23 y proceder a su página principal. Allí encontraremos que hay una versión de prueba disponible.

NBA 2K23.

Deep Rock Galactic - Xbox (prueba por tiempo limitado)

Si te gustan los juegos cooperativos de disparos y tienes una Xbox, Deep Rock Galactic es una buena opción para ti. Además, el título del estudio danés Ghost Ship Games es en primer persona y presenta a enanos espaciales con sed de batalla.

Su versión de prueba está disponible en la tienda de Xbox hasta el 20 de noviembre.