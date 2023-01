Nvidia y Google han respaldado la acusación de Sony a Microsoft tras anunciar su acuerdo de compra de Activision Blizzard, alegando que podría obtener una ventaja competitiva injusta en el mercado de los videojuegos en caso de procederse dicha adquisición, según fuentes cercanas al proceso judicial en marcha consultadas por Bloomberg.

Este movimiento económico, valorado en por US$68.700 millones y anunciado en enero de 2022, no fue bien recibido por la principal competidora de Microsoft, Sony. Desde el primer momento, el fabricante japonés ha señalado que esta adquisición podría poner en peligro el mantenimiento de los juegos editados por Activision Blizzard en PlayStation.

En este sentido y ante la posibilidad de que la acción del fabricante de Xbox pueda dar lugar a un monopolio, organizaciones competentes de varios países están revisando el acuerdo de compra. Entre ellas, la Comisión Federal de Comercio (FTC), que es la agencia nacional de protección del consumidor de Estados Unidos, que pretende bloquear la transacción.

Foto: AFP

Ahora, Google y la compañía de desarrollo de componentes tecnológicos Nvidia han trasladado a las autoridades reguladoras de la FTC su preocupación sobre esta compra, alegando que Microsoft podría obtener una ventaja injusta en el mercado de la nube, la suscripción y los juegos móviles, tal y como han declarado fuentes cercanas al proceso y ha recogido Bloomberg.

Cabe destacar que ambas compañías tienen un papel relevante en la industria de los videojuegos: Nvidia es fabricante de tarjetas gráficas con altas cualidades para los juegos, además de operar el servicio GeForce Now, a través del que oferta juegos en la nube.

La disputa entre Microsoft y Sony por la compra de Activision Blizzard por parte del primero sigue en pie. / AFP

En concreto, esta firma ha argumentado que es necesario un acceso igualitario y abierto a los títulos de videojuegos. A pesar de este punto de vista, la compañía no se ha opuesto de forma directa a la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, según han declarado personas del entorno de la empresa.

Desde Bloomberg también recuerdan que Google es uno de los competidores de Microsoft en los servicios de computación en la nube. Asimismo, su sistema operativo Android es un factor clave para los juegos móviles que desarrolla Activision Blizzard.

Por su parte, Microsoft y la desarrolladora de franquicias como Call of Duty o World of Warcarft defienden que esta adquisición no supondría un menoscabo de la competencia. De hecho, el fabricante de Xbox ha justificado que, si bien Xbox publica juegos para consolas y PC, tiene muchos menos títulos exclusivos populares que Sony y Nintendo, además de casi no tener presencia en el segmento de juegos móviles.