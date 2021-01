Vive su segunda primavera. El videojuego de supervivencia para PC Rust sigue rompiendo sus propios récords y, a pesar de haber sido lanzado en 2018, en los últimos días alcanzó un número de 244.394 usuarios simultáneos en la plataforma Steam, lo que le ha valido para ubicarse entre los títulos más jugados y vendidos de dicha tienda.

Entre algunos de los motivos que hay detrás de este meteórico renacimiento, encontramos que a principios de enero diversos youtubers y streamers de habla hispana como ‘El Rubius’, ‘AuronPlay’ o Ibai Llanos se reunieron en un servidor privado de Rust conocido como Egoland.

Asimismo, las partidas de Egoland se transmiten a través de Twitch, la web más popular para consumir transmisiones en vivo de videojuegos. Justo en esta plataforma, Rust se ubica como el título más visto, por encima de nombres como League of Legends o Just Chatting, según el Twitch Tracker. Su pico máximo data del 8 de enero y asciende a 1′372.928 de espectadores conectados a nivel global.

Pero, ¿de qué trata y cómo puedo jugar si soy nuevo? A continuación te brindamos una serie de consejos:

Rust, un juego de supervivencia

Para quien no lo sepa, Rust es un videojuego de supervivencia disponible en computadoras a través de Steam que fue desarrollado por estudio Facepunch Studios y empezó su fase de acceso temprano en 2013, para ver la luz oficialmente en 2018.

En Rust, aparecemos desnudos en un punto aleatorio de una isla vacía, en la que tendremos que buscar objetos para crear armas, comida o ropaje. Mientras vamos progresando, obtendremos actualizaciones y planos de elementos más avanzados para mejorar nuestras casas (puertas metálicas, torretas o armas de fuego).

Servidor ‘friendly’ para novatos

Si vas a jugar solo, busca servidores amigables y en los que puedas aprender con calma, ya que hay algunos en los que no será así y al minuto que aparezcas, habrá jugadores con más experiencia que te matarán sin dudar y te robarán lo poco que hayas recolectado.

Rust es un videojuego de supervivencia para PC. (Difusión)

Primeros pasos en Rust

Tras esto, una vez que aparezcas en el mapa tendrás que encontrar un sitio para armar eventualmente tu casa, lo que vendría a ser tu base. Lo mejor que podrás hacer es irte a las zonas más alejadas y de difícil acceso, ya que la posibilidad de que te cruces con alguien será menor. En contraste, si te asientas en una lugar concurrido (cerca a los caminos, por ejemplo) podrán encontrarte y quitarte todo.

Recolecta y usa

Como mencionamos, Rust es un juego de supervivencia y tendrás que cuidar tu salud (sed, hambre, frío o radiación). Para esto, todo lo que vayamos recolectando deberemos ir consumiendo, al menos en las primeras horas. Con ello, nos mantendremos en óptimas condiciones. No te olvides de conseguir un hacha y un pico, ya que ambos nos servirán para las tareas de recolección.

Rust es un videojuego de supervivencia para PC. (Difusión)

Cabe resaltar que al inicio se recomienda que explores tan solo por tu base, hasta que puedas tener una casa.

Evita las peleas

Las armas como los arcos y lanzas también nos ayudarán por si nos vemos obligados a defendernos de algún animal o persona.

Aunque, te recomendamos que evites -en medida- los enfrentamientos, ya que no sabemos en qué situación están los otros jugadores y por confiarnos podemos perderlo todo. No obstante, si no te queda de otra, con una lanza de manera tendrás más chances.

Rust. (Captura de pantalla)

Cocina y construye una huerta

Mientras vayan pasando las horas, una buena opción para conseguir alimento de manera regular es crear una huerta. ¿Cómo lo hacemos? Principalmente gracias a las semillas, las cuales iremos encontrando mientras exploramos el mapa.

Prepara tu casa

Luego de pasar algunas horas recolectando recursos por nuestra base será el momento de crear nuestra casa, lugar en el que estaremos viviendo y almacenaremos todo tipo de elementos. Construir esto será un paso vital antes de explorar el mapa entero en búsqueda de mayores recompensas, pero también requerirá que tengamos una serie de materiales como metal, el cual puedes conseguir después de crear un horno.

Otro detalle que algunos jugadores pasan por encima es que puedes crear varias puertas con claves para que nadie entre a tu casa.

Explora lejos

Ahora bien, una vez finalizada nuestra casa, tendremos que salir a conocer el basto mundo que propone Rust. Pero cuidado, ya que si te quedas por las inmediaciones de tu base, otros jugadores podrían descubrir que por allí está tu casa e irán a hacerte una visita no tan amena. Para evitar esto, ve lejos y por diferentes rutas.

Rust. (Captura de pantalla)

Con las incursiones podrás encontrar materiales de construcción, planos para crear nuevas herramientas o armas y hasta tiendas para comprar cosas.

Dónde descargar Rust

Este juego está disponible en PC a través de la plataforma Steam a un precio habitual de S/. 69,00. Se espera que su versión para consolas estrene este 2021.

Si estás interesado, aquí te dejamos su enlace de compra.

Requisitos mínimos y recomendados

MÍNIMO:

Sistema Operativo: Windows 8.1 64bit

Windows 8.1 64bit Procesador: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 or better

Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 or better Memoria: 10 GB de RAM

10 GB de RAM Gráficos: GTX 670 2GB / AMD R9 280 better

GTX 670 2GB / AMD R9 280 better DirectX: Versión 11

Versión 11 Red: Conexión de banda ancha a Internet

Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible

20 GB de espacio disponible Notas adicionales: Se recomienda el uso de unidad de estado sólido (SSD)

RECOMENDADO:

Sistema Operativo: Windows 10 64bit

Windows 10 64bit Procesador: Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1600 Memoria: 16 GB de RAM

16 GB de RAM Gráficos: GTX 980 / AMD R9 Fury

GTX 980 / AMD R9 Fury DirectX: Versión 12

Versión 12 Red: Conexión de banda ancha a Internet

Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible

20 GB de espacio disponible Notas adicionales: Se recomienda el uso de unidad de estado sólido (SSD)

