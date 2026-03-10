Escuchar
En una disputa sin precedentes entre el Gobierno de EE. UU. y una empresa privada, el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), ha declarado que la empresa de IA Anthropic supone un riesgo para la cadena de suministro, una medida que suele reservarse para empresas de naciones adversarias, como la china Huawei. (Foto de Ludovic MARIN y Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ LUDOVIC MARIN BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

La startup californiana Anthropic demandó el lunes al gobierno del presidente Donald Trump por considerar que la penalizó por negarse a autorizar el uso militar sin límites de sus modelos de inteligencia artificial Claude.

