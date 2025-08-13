Una de las aspiraciones de las empresas de inteligencia artificial es que estas herramientas tengan respuestas más personales, y a esto apunta Gemini con la nueva actualización de sus funciones.

Según detalló Google, el asistente puede consultar tus chats anteriores para conocer tus preferencias, ofreciendo respuestas más personalizadas cuanto más la uses.

Pero también tiene opciones de privacidad. Se trata de los Chats Temporales, que le dan la posibilidad al usuario del control de sus datos.

Lo que se busca es que la IA aprenda y comprenda al usuario. Es así que puede aprender de conversaciones anteriores con el tiempo. Cuando este ajuste está activado, Gemini recuerda detalles clave y preferencias que hayas compartido

La IA puede sugerir una temática para una fiesta de cumpleaños, libros según temáticas que ya se hayan discutido antes o nuevas ideas para la creación de contenido.

Este ajuste está activado de forma predeterminada, pero el usuario tiene el control y puede activarlo o desactivarlo en cualquier momento. Debe entrar a Configuración en la aplicación de Gemini y seleccionar “Contexto personal” y luego “Tus chats anteriores con Gemini”. Como antes, también puedes administrar y eliminar tus conversaciones en Actividad en las Apps con Gemini.

La otra opción es el Chat Temporal. Lo que se destaca es que no aparecerán en tus Chats Recientes ni en la Actividad en las Apps con Gemini, y no se usarán para personalizar tu experiencia con Gemini ni para entrenar los modelos de IA de Google.