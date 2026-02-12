Facebook permite animar tu foto de perfil con Meta AI

Meta ha implementado una nueva función en Facebook con la que, a través de las capacidades de inteligencia artificial (IA) de Meta AI, permite animar la foto de perfil de los usuarios, convirtiéndola en un vídeo de segundos con acciones predefinidas.

De cara a mejorar la interacción en Facebook, la compañía está utilizando Meta AI para ayudar a los usuarios a expresarse de forma divertida en la plataforma, tanto con su foto de perfil como con otras publicaciones del Feed e Historias.

En este sentido, ha lanzado una opción para animar la foto de perfil de Facebook, convirtiendo una fotografía fija del usuario en una breve animación en la que aparece ejecutando acciones predeterminadas como hacer la forma de un corazón con las manos.

Como ha detallado Meta en un comunicado en su web, los usuarios pueden escoger entre animaciones que incluyen un movimiento natural, un sombrero de fiesta, confeti, saludar o forma de corazón, aunque añadirá más opciones a lo largo del año, de cara a “darle vida a la foto de perfil según los sentimientos”.

Meta ha especificado que, para obtener buenos resultados de animación, se recomienda utilizar una foto donde aparezca una sola persona mirando a cámara, con el rostro visible y sin sujetar otros objetos.

Así, bastará con pulsar en la foto de perfil y seleccionar la opción de ‘Animar foto de perfil’ para crear el vídeo animado. Tras ello, se podrá escoger una foto de la galería del ‘smartphone’ o una foto ya publicada en Facebook y se deberá seleccionar el movimiento predeterminado en cuestión. Una vez animada, se podrá compartir en el ‘feed’ como publicación, además de utilizarla como foto de perfil.

Reimaginar las historias

Otra de las novedades para la red social, también impulsada por Meta AI, es la función de ‘Restyle’, que permite transformar la estética de una imagen que se vaya a compartir en las historias y Recuerdos de Facebook usando estilos predefinidos.

Entre estos estilos se encuentran algunas opciones como la estética anime o de ilustración, distintos estados de ánimo, versiones de iluminación para la fotografía, colores determinados como fríos o rosas y opciones de fondos como una playa o paisaje urbano.

Así, se deberá cargar una foto a las historias o ver los Recuerdos para acceder a la función de ‘Cambiar estilo’ y usar Meta AI escogiendo entre los estilos predefinidos disponibles.

Creación de texto para el feed

Finalmente, los usuarios también podrán modificar sus publicaciones de texto para el ‘feed’ con efectos visuales y fondos animados generados con Meta AI.

Como ha explicado la compañía, están implementando gradualmente la posibilidad de personalizar las publicaciones de texto para hacerlas más “divertidas y expresivas”. En este sentido, una vez escrito el texto, se deberá tocar el icono de ‘A’ con arcoíris de fondo para seleccionar entre varios fondos estáticos o animados. Próximamente, la compañía añadirá opciones de fondo de temporada.

Estas nuevas funciones con Meta AI se están extendiendo de forma general para todos los usuarios.