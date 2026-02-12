Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nueva función para animar fotos de perfil con Meta AI en Facebook.
Nueva función para animar fotos de perfil con Meta AI en Facebook.
/ META
Por Agencia Europa Press

Meta ha implementado una nueva función en Facebook con la que, a través de las capacidades de inteligencia artificial (IA) de Meta AI, permite animar la foto de perfil de los usuarios, convirtiéndola en un vídeo de segundos con acciones predefinidas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Facebook permite animar tu foto de perfil con Meta AI
Inteligencia Artificial

Facebook permite animar tu foto de perfil con Meta AI

Latam-GPT, el modelo latinoamericano de IA: “Hay entusiasmo de la gente por la tecnología, pero los gobiernos no sintonizan con esa necesidad”
Latinoamérica

Latam-GPT, el modelo latinoamericano de IA: “Hay entusiasmo de la gente por la tecnología, pero los gobiernos no sintonizan con esa necesidad”

ChatGPT incorpora publicidad en las cuentas gratuitas y en su plan de menor costo
Inteligencia Artificial

ChatGPT incorpora publicidad en las cuentas gratuitas y en su plan de menor costo

Estudio advierte sobre los riesgos de usar chatbots de IA para buscar consejos médicos
Inteligencia Artificial

Estudio advierte sobre los riesgos de usar chatbots de IA para buscar consejos médicos