Qué es el nuevo botón ‘+’ de la barra de búsqueda de Google: la nueva función para usar el Modo IA

La barra de búsqueda de Google ha incorporado un nuevo botón ‘+’ que, situado en el extremo izquierdo, sustituye al habitual icono de la lupa para dar paso al Modo IA, ya que permite adjuntar imágenes o archivos y utilizar este contenido de base para llevar a cabo una búsqueda avanzada.

Aunque a primera vista la página principal de Google.com se muestra igual que siempre, si se entra en detalle, se puede ver que el gigante tecnológico ha comenzado a implementar un cambio en la barra de búsqueda para algunos usuarios.

Newsletter El Comercio MedIA Alicia Rojas presenta una guía clara para entender (y aprovechar) la inteligencia artificial, cada jueves.

Concretamente, se puede apreciar que la barra de búsqueda ya no dispone de un icono en forma de lupa en el extremo izquierdo, sino que ahora cuenta con un nuevo icono en forma de ‘+’, con el que sustituye la conocida lupa para apostar por la experiencia con el Modo IA directamente desde la página principal.

Por tanto, este nuevo botón ‘+’ es un nuevo menú que, al pulsarlo, permite seleccionar y adjuntar tanto una imagen como un archivo, de manera que la búsqueda se lleve a cabo con estos documentos aportados como contexto de base.

Es decir, los usuarios pueden compartir una imagen concreta almacenada en su ordenador para buscar información sobre los elementos que aparecen, así como subir un archivo PDF propio para aumentar la investigación sobre el contenido tratado en dicho documento, directamente desde la barra búsqueda de Google, indicando aquello que desean realizar.

Google ya ofrece esta capacidad en su experiencia de búsqueda con el Modo IA, una opción que llegó a España en octubre de este año y que se basa en una experiencia más potente de búsqueda asistida por la inteligencia artificial (IA) de la compañía, abarcando múltiples idiomas, preguntas complejas y planteamientos que incluyan voz e imágenes.

Por tanto, la tecnológica ha agregado el menú ‘+’, ya disponible dentro del apartado del Modo IA, directamente en la barra de búsqueda principal de Google.com, de manera que los usuarios puedan optar por acceder a esta experiencia de búsqueda avanzada desde el inicio de forma más sencilla.

Según el medio especializado 9to5Google, que también ha tenido acceso a esta novedad en la versión web de escritorio de Google, el icono ‘+’ se muestra incluso en modo incógnito y sin necesidad de tener la sesión iniciada.

En este sentido, funciona de forma sencilla ya que, al pulsar el ‘+’, ofrece una alternativa de ‘Subir imagen’ o de ‘Subir archivo’. Una vez seleccionada la opción deseada y compartido el contenido en cuestión, Google lo analiza para llevar a cabo la búsqueda solicitada en la barra de búsqueda.

Con todo ello, Google no ha compartido información sobre este cambio oficialmente y aún no está disponible para todos los usuarios de forma generalizada. No obstante, se trata de una opción con la que hace más accesible el Modo IA de cara a impulsar su uso.