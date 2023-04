Elon Musk estaría trabajando en una inteligencia artificial, pese a haber advertido sobre sus peligros . Fuentes cercanas señalan que habría adquirido miles de tarjetas gráficas para desarrollar un modelo de lenguaje extenso (LLM) dentro de Twitter.

Según Hipertextual, personas allegadas al tema le comentaron a Business Insider que el magnate planea impulsar este nuevo modelo y que el proyecto se encuentra en una etapa preliminar.

“La compra de estos equipos sería una prueba de que está comprometido a llevar a cabo su idea de competir con ChatGPT”, señala el medio.

Según un reporte de The Information, Musk habría reclutado al ingeniero de investigación Igor Babuschkin, quien trabajó en DeepMind y OpenAI. Sin embargo, este no se habría sumado al proyecto pues no hay un plan concreto de desarrollo.

Por el momento, Musk no ha brindado una declaración al respecto, pero desde Hipertextual creen que “es casi un hecho que planea desarrollar una IA generativa”.

Recientemente, el dueño de Twitter señaló que busca que modelos como GPT-4, pausen su desarrollo para evitar “evitar efectos catastróficos para la sociedad”. Algunos expertos se sumaron pues creen que se deben crear nuevos protocolos de seguridad para los sistemas de IA.