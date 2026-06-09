Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen creada con IA.
Imagen creada con IA.
Por Agencia Europa Press

El tráfico automatizado de ‘bots’ ha superado por primera vez al tráfico procedente de usuarios humanos a nivel global, un cambio de tendencia que han impulsado los agentes de inteligencia artificial (IA).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.