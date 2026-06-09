El tráfico automatizado de ‘bots’ ha superado por primera vez al tráfico procedente de usuarios humanos a nivel global, un cambio de tendencia que han impulsado los agentes de inteligencia artificial (IA).

En los últimos dos meses se ha producido un cambio en internet del que ya hacia tiempo que se venía avisando: el retroceso del tráfico humano, en lo que respecta a las peticiones de HTTP a una web para acceder a contenido HTML.

Según el Radar de Cloudflare, que analiza el porcentaje de peticiones que se han clasificado como automatizadas (lo que incluye ‘bots’, rastreadores y agentes de IA) y humanos, corresponde a los bots el 57,4 % del tráfico de media en los últimos siete días (y el 42,6% a los humanos), en el momento de escribir esta noticia.

“Pasó más rápido de lo que predije”, ha afirmado el cofundador y director ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince, quien habían vaticinado que este cambio de tendencia ocurriría en 2027. “El tráfico agéntico crece tan rápido que los bots han superado ahora el tráfico humano en línea por primera vez en la historia de Internet”, ha dicho en una publicación compartida en X (antes Twitter).

No obstante, si se atiende a todo el tráfico, es decir, no solo a contenido HTML, sino también XML, JSON y texto plano, la tendencia se mantiene favorable a los humanos: 34,4 % de tráfico automatizado y 65,6 % humano.

A finales de marzo, Prince explicó que el tráfico de ‘bots’ en páginas web se estaba expandiendo conforme avanzaba el uso de la IA generativa. Concretamente, porque estos ‘bots’ son capaces de visitar más páginas para recabar información y responder a las consultas de los usuarios.

Entonces, todavía apuntaba a a 2027 como el año en que ocurriría el ‘sorpasso’ del tráfico automatizado, aunque según los datos de Cloudflare Radar ocurrió poco después de sus declaraciones, aunque haya sido confirmado ahora.