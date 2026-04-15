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Grok generó “un número significativamente mayor” de respuestas muy problemáticas de lo que cabría esperar. Imagen generada con IA.
Grok generó “un número significativamente mayor” de respuestas muy problemáticas de lo que cabría esperar. Imagen generada con IA.
Por Agencia EFE

Una cantidad considerable de la información médica proporcionada por cinco chatbots populares es inexacta e incompleta, y la mitad de las respuestas a preguntas claras basadas en la evidencia son ‘algo’ o ‘muy’ problemáticas, señala un estudio que publica BMJ Open.

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