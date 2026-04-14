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Novo Nordisk y OpenAI forman alianza para desarrollar el desarrollo de nuevos medicamentos.
Novo Nordisk y OpenAI forman alianza para desarrollar el desarrollo de nuevos medicamentos.
/ Agencia AFP
Por Agencia AFP

El gigante farmacéutico danés Novo Nordisk, conocido por su tratamiento contra la obesidad Wegowy, anunció este martes una “alianza estratégica” con OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT, para acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos.

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