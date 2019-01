Empieza enero y con él se inaugura para muchos la temporada de verano. Aunque muchos continuaremos con nuestras rutinas habituales, el aumento de la temperatura –sobre todo con el paso de las semanas– hará que agreguemos visitas a la playa y a la piscina cada vez que sea posible.



Sin embargo, quien estará expuesto a una verdadera prueba de esfuerzo será tu smartphone. Así como nos acompaña a todos lados, será la herramienta que permitirá capturar los buenos momentos en fotos y videos, que pondrá la música que acompañará nuestras vivencias, y que nos mantendrá informados sobre lo que más nos interesa.

Es por eso que a continuación compartiremos algunos consejos para que su smartphones sobreviva a esta temporada de verano.

Necesitas una carcasa resistente a las caídas y colocar una película que proteja la pantalla.

Para muchos, tener un smartphones es el resultado de una importante inversión. Por ello es lógico que una de las primeras acciones que cualquier usuario debería tomar es protegerlo. El primer paso es comprar una funda o carcasa que sea realmente resistente, sobre todo a las caídas. Existen en el mercado algunas que vienen con zonas reforzadas para absorber mejor los impactos. El segundo paso es colocarle una lámina de protección a su pantalla. En la actualidad la mejor alternativa son las láminas de vidrio templado. Una buena carcasa y las láminas de vidrio templado no son baratas, pero vale la pena esa inversión para procurar mantener en buen estado nuestro dispositivo.



La playa puede ser el peor enemigo de su smartphone.

Si tienes la suerte de pasar unas horas o, incluso, días en la playa, aprovecha para desconectarse del todo. Si te es imposible, debes tomar muchas precauciones, pues allí encontrarás dos enemigos mortales de su smartphone: la arena y el agua de mar. ¿Pero cómo es posible si hay celulares con protección al agua y al polvo? La certificación con la que cuentan algunos dispositivos es contra el polvo y el agua dulce. Los finos granos de la arena podrían meterse por alguna de las rendijas del teléfono y malograr sus partes o componentes, como por ejemplo la entrada del cargador. Además, esos mismos granos podrían arañar la pantalla. En el caso del agua de mar, esta contiene sal. Si no se actúa a tiempo, podría causar corrosión interna, que lleva a malos funcionamientos de los componentes internos. Aquí la clave es contar con algún contenedor con cierre hermético para proteger el dispositivo.

Así como tú te cuidas del exceso de sol, debes proteger también a su smartphone.

Está bien, los celulares están hechos para calentarse un poco. Es lógico que eleven su temperatura cuando realizan ciertas labores y se exigen al máximo sus mecanismos internos. Pero rápidamente vuelven a enfriarse. Si su dispositivo móvil (celular, tablet o computadora portátil) se mantiene con una temperatura elevada por mucho tiempo, puede estropearse y empezar a fallar. Sus baterías son hechas de litio, son muy sensibles a los cambios de temperatura y pueden malograrse. Entonces, debe evitar dejar sus dispositivos en contacto directo con el sol. Es preferible que los deje bajo la sombrilla y, si es posible, dentro de bolsos. También debes evitar dejarlo dentro del auto, pues en el verano las temperaturas internas de los vehículos alcanzan niveles muy altos. Es por todo esto que durante el verano debe evitar el uso intensivo del celular.

No pierdas tus datos y no te quedes sin batería.

Cuando se sufre un desperfecto con el smartphone, nuestra principal preocupación es la posibilidad de acceder a toda nuestra información que está allí almacenada. Es por eso que, ahora más que nunca, se recomienda a todos los usuarios realizar copias de seguridad (‘backups’) periódicas a nuestro dispositivo. Si lo que te preocupa es conservar tus conversaciones y archivos de WhatsApp, activa la opción para hacer una copia de respaldo en Google Drive. Si lo que te preocupa es mantener seguras tus fotos y videos y que no ocupen más espacio en tu dispositivo, puede usar Google Fotos. Esta app permite hacer una copia de todo su contenido multimedia cada vez que cuente con conexión Wi Fi para no gastar tu plan de datos. Y con respecto a quedarse sin energía, es básico tener siempre a mano una batería externa. Si es de 6.000 mAh o más, mejor.

Primeros auxilios tecnológicos.

Si tu smartphone se moja, lo primero que debe hacer es apagarlo (si sigue funcionando puede estropearse) y secarlo muy bien con una toalla o papel absorbente. Si tu equipo permite retirar la batería, hágalo. No lo dejes bajo el sol ni intente usar una secadora. Luego colócalo junto con arroz en una bolsa con cierre hermético por algunos días. Si el equipo cae en arena, no soples sobre este. Retira cuidadosamente los granos con un paño fino.

--MUCHO CUIDADO--

Manos limpias. Trate de lavarse las manos antes de tocar su smartphone, sobre todo si acaba de colocarse el protector solar en la piel. Puede perjudicar la pantalla de tu móvil.



Siempre alerta. Se recomienda tener activas las funciones de localización y control remoto como medidas de seguridad.



Limpieza total. Al término de sus vacaciones procure realizar una limpieza exhaustiva a su dispositivo móvil.