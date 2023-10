La red social X, antes Twitter, anunció que empezará a cobrar un dólar al año a los nuevos usuarios de su plataforma en Nueva Zelanda y Filipinas.

El programa, llamado Not A Bot (no un robot, en inglés), tiene como objetivo reducir el número de bots (cuentas automatizadas) y limitar así “el spam y la manipulación” de la red social. De acuerdo a la compañía, el pago de la suscripción anual no tiene como objetivos generar ganancias, la medida se ha adoptado porque las suscripciones “han demostrado ser la principal solución que funciona a escala” en contra del uso de bots.

De esta manera, los servicios incluidos en la tarifa incluyen publicar, republicar, responder y pulsar me gusta. La plataforma permitirá aún la creación de cuentas nuevas sin el pago de suscripción, pero no podrán interactuar, solo podrán seguir a otras cuentas, leer y ver fotos y vídeos.

“Esto permitirá evaluar una medida potencialmente poderosa para ayudarnos a combatir los bots y cuentas basura en X, al tiempo que mantenemos el acceso a la plataforma a cambio de una tarifa reducida”, dice el mensaje de X.

X indicó que compartirá lo antes posible los resultados de esta medida experimental.

La decisión de X llega en unos días donde la desinformación inunda la red por el conflicto entre Israel y Hamás. Una de las medidas más promovidas por Musk para combatirla, las Notas de la Comunidad, ha anunciado también hoy que a partir de ahora las notas “requerirán fuentes” con enlaces.