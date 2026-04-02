Resumen

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Más de 3.200 emprendimientos postularon para #EmprendeEnTikTok 2025. (Foto: INA FASSBENDER / AFP)
Más de 3.200 emprendimientos postularon para #EmprendeEnTikTok 2025. (Foto: INA FASSBENDER / AFP)
/ INA FASSBENDER
Por Redacción EC

TikTok anunció los ganadores de la primera edición de #EmprendeEnTikTok Latam, una iniciativa que brinda a MiPyMEs herramientas, visibilidad y acompañamiento estratégico para potenciar su desarrollo en el entorno digital.

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