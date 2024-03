El críticamente aclamado RPG “Baldur’s Gate 3″ no tendrá expansiones ni DLC, a pesar de los reiterados pedidos de los fans. Así lo confirmó el fundador de Larian Studios Swen Vincke durante una charla en la conferencia en la Game Developers Conference (GDC) el pasado 21 de marzo.

“Ya les dije al principio que somos una empresa de grandes ideas. No somos una empresa hecha para crear DLC o expansiones. De hecho, lo hemos intentado varias veces y siempre hemos fracasado. No es lo nuestro”, afirmó. “La vida es demasiado corta, nuestras ambiciones son muy grandes. Y así, como Gustav (el nombre en clave de BG3, tomado del perro de Swen que falleció recientemente), Baldur’s Gate siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Siempre estaremos orgullosos de él, pero no vamos a continuar en él.”

Tampoco esperes que el estudio desarrolle el próximo “Neverwinter’s Nights” o “Icewind Dale”, ya que el ejecutivo confirmó que están abandonando por completo la franquicia de “Dungeons & Dragons”.

“No vamos a hacer nuevas expansiones, que es lo que todo el mundo espera que hagamos. No vamos a hacer ‘Baldur’s Gate 4′, que todo el mundo espera que hagamos. Vamos a seguir adelante. Vamos a alejarnos de D&D y vamos a empezar a hacer algo nuevo. Lo digo aquí porque en nuestro foro estamos siendo bombardeados por gente que espera que hagamos estas cosas, pero eso no es para nosotros. Va a depender de Wizards of the Coast, porque es su propiedad, encontrar a alguien que tome el relevo. Creemos que hemos hecho nuestro trabajo, así que, para nosotros, es hora de buscar un nuevo cachorro.

No hay razón para dudar la veracidad de lo dicho por Larian Studios, pero no es razón para perder las esperanzas de que su próximo trabajo sea un RPG tan bueno como “Baldur’s Gate 3″. Al fin y al cabo, este es el estudio que nos trajo clásicos como la duología de “Divinity: Original Sin” uno y dos - que establecieron la fórmula perfeccionada en “BG3″ - así como uno de mis favoritos RPG de acción “Divinity II: The Dragon Knight Saga”.