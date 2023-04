Lula da Silva, el presidente de Brasil, fue parte de una reunión de seguridad en los colegios junto a otros miembros del gobierno. En su discurso, aprovechó para arremeter contra los videojuegos.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, más conocido como Lula, criticó a los videojuegos por la violencia que contienen y los calificó de “porquería”. También criticó la violencia en las redes sociales, pero luego arremetió contra los videojuegos diciendo que “enseñan a los niños a matar”.

El mandatario argumentó que parte de la responsabilidad de que la violencia en las escuelas se reduzca recae en los padres, y criticó cómo los están educando usando la tecnología. “Cuando tengo un hijo de cuatro años que llora, ¿qué hago por él? Le doy una tablet para que juegue”, ejemplificó Lula, refiriéndose a qué hacen los padres con hijos pequeños.

“No son juegos que hablan de amor, no son juegos que hablan de educación”, continuó. “Son juegos que enseñan a los niños a matar. Y cada vez muestran más muerte que en la Segunda Guerra Mundial”.

“No hay niño de 8, 9, 10, 12 años que no esté acostumbrado a pasar gran parte del tiempo jugando esas porquerías”, concluyó Lula.

No es la primera vez que se menciona el debate sobre si los videojuegos hacen o no más violentos a los niños, pero la reunión de Lula no era con el objetivo de hablar de juegos. Por su parte, la comunidad gamer no tardó en expresar su descontento con las declaraciones del presidente, las cuales les han parecido desatinadas.

Aquí puedes ver a Lula criticar a los videojuegos por “enseñar a los niños a matar”.