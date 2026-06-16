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La gala final está programada para el 17 de septiembre | Foto: Difusión
La gala final está programada para el 17 de septiembre | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El festival internacional Lima Web Fest abrió la convocatoria para su décima edición, que se realizará del 15 al 17 de septiembre de 2026 bajo el concepto “Territorios Digitales”, con el objetivo de recibir postulaciones de realizadores, estudiantes y productores nacionales y extranjeros enfocados en la creación audiovisual y nuevos formatos narrativos.

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