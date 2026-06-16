El festival internacional Lima Web Fest abrió la convocatoria para su décima edición, que se realizará del 15 al 17 de septiembre de 2026 bajo el concepto “Territorios Digitales”, con el objetivo de recibir postulaciones de realizadores, estudiantes y productores nacionales y extranjeros enfocados en la creación audiovisual y nuevos formatos narrativos.

Los proyectos peruanos pueden inscribirse a través de la página web oficial del evento o mediante la plataforma FilmFreeway, mientras que los participantes internacionales deberán postular únicamente por este último canal digital.

Desde su fundación, este encuentro audiovisual acumula la recepción de más de 4,000 proyectos procedentes de un centenar de países, la entrega de 80 galardones y una asistencia estimada en 2,500 personas a lo largo de sus actividades formativas.

La competencia de este año se divide en cuatro grandes categorías técnicas.

Series Digitales: premiará aspectos como dirección, edición y actuación

premiará aspectos como dirección, edición y actuación Narrativas Expandidas: evaluará videojuegos, podcasts y animación

evaluará videojuegos, podcasts y animación Creadores de Contenido Digital: reconocerá el storytelling y la innovación en redes sociales

reconocerá el storytelling y la innovación en redes sociales Nuevas Voces: estará orientada a propuestas escolares en formato de video minuto y fotografía

El desarrollo del evento contempla dos primeras jornadas dedicadas a la formación y el intercambio profesional mediante talleres, paneles de discusión, proyecciones y webinars.

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Los ejes temáticos de estas sesiones abordarán la economía del creador, la producción de series, el uso de inteligencia artificial en procesos creativos y las narrativas verticales en plataformas actuales.

Asimismo, la organización confirmó que las empresas Sony y Wilhelmi participarán en calidad de socios estratégicos para dictar capacitaciones y otorgar menciones especiales.

Finalmente, el festival cerrará sus actividades el 17 de septiembre con la gala de premiación a los mejores proyectos seleccionados por el jurado.

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