Katy Perry ha grabado una versión del clásico de The Beatles “All You Need Is Love” que acaba de ser compartido por el equipo de la artista estadounidense en plataformas digitales como parte de una campaña publicitaria con fines solidarios.

Según ha relatado ella misma en una entrevista con la revista People, se da la circunstancia de que con tan solo 16 años la cantante y compositora trabajó en su localidad natal, la ciudad californiana de Santa Bárbara, en uno de los comercios de la marca de ámbito textil a cuyo spot navideño ha puesto música ahora.

“Mi sueño entonces era hacer esa lista de reproducción que escuchaba en la tienda. Poco sabía que 20 años después protagonizaría uno de sus anuncios icónicos. Es un rito de iniciación y pude hacer una versión de una canción de los Beatles”, celebró la artista.

Perry, llamada realmente Kate Hudson (Santa Bárbara, 1984), ha reconocido que le ha llevado “un tiempo” preparar este homenaje a los “Fab Four” por la entidad del mismo y por tratarse de una de sus canciones favoritas de la banda británica.

Los responsables de la campaña, además, destinarán 1 dólar por cada reproducción conseguida por su versión de “All You Need Is Love” a una organización llamada Baby2Baby que asiste a niños en situación de pobreza.

Tras el lanzamiento sin apenas repercusión en 2001 de un primer trabajo bajo su nombre real, la artista cambió su alias artístico por el de Katy Perry e inició un ascenso meteórico con el álbum “One of the Boys” (2008).

Especialmente exitosos fueron su segundo álbum, “Teenage dream” (2010, el cual igualó el récord de Michael Jackson de cinco números 1 en las listas de su país), y el tercero, “Prism” (que lo convirtió en la artista femenina que más discos vendió en 2013), hasta sumar los 45 millones de copias vendidas en su carrera, según cifras de su discográfica.

En agosto de 2020 dio a luz a su primera hija, fruto de su relación con el actor Orlando Bloom, y publicó su último disco de estudio en el mercado, “SMILE”, con una colección de canciones que, según confesó, había escrito cuando estaba en su “momento más oscuro” tras el fracaso comercial del previo “Witness” (2017).

VIDEO RECOMENDADO

Katy Perry dio su primer concierto luciendo su embarazo

La cantante Katy Perry, se vistió de morado por el día de la mujer, dando un espectáculo en la final del mundial femenino de Cricket null