00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

David Beckham, excapitán de la selección de Inglaterra y copropietario del Inter Miami, quien reside en Miami, también está entre los asistentes al encuentro entre ambas selecciones europeas. Foto: (referencial) EFE/ Matt Crossick/
David Beckham, excapitán de la selección de Inglaterra y copropietario del Inter Miami, quien reside en Miami, también está entre los asistentes al encuentro entre ambas selecciones europeas. Foto: (referencial) EFE/ Matt Crossick/
/ Matt Crossick/UNIVERSAL MUSIC
Por Agencia EFE

El cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, asiste este sábado al partido de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: