Premios Juventud 2026 EN VIVO: minuto a minuto de la gala desde España
10:23
- ¿A quiénes reconocen los Premios Juventud?
- Este jueves, en su edición 23, los Premios Juventud reconocen el talento de los artistas que están dejando una huella en la música latina. En esta oportunidad, son 338 nominados, divididos en 50 categorías.
10:18
- También se presentarán Farruko y Greeicy, quienes interpretarán “Yapaque”, colaboración de EDM que alcanzó el primer puesto de la lista Latin Airplay durante julio.
10:18
- Los artistas que cantarán en los Premios Juventud
- La ceremonia contará con una extensa lista de artistas invitados. Uno de los debuts más esperados será el de Quevedo, quien llegará por primera vez a los Premios Juventud para interpretar un popurrí con “Columbia”, “Al golpito” y “La Graciosa”, esta última junto a Elvis Crespo.
10:16
- ¿A qué hora comienzan los Premios Juventud 2026?
- La jornada comenzará con “Noche de Estrellas”, el especial de alfombra roja que incluirá entrevistas, moda, música, la entrega de los primeros premios y acceso a contenido detrás de cámaras.
10:13
- Los conductores de la presente edición de los Premios Juventud 2026 serán Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Jesús Vázquez . Ellos acompañarán al público y a la audiencia durante la entrega de los premios y los espectáculos musicales.
10:11
- La ceremonia será transmitida por Univision, ViX, Unimás y Galavisión.
10:10
- El evento tendrá lugar en un escenario de primer nivel. Se trata del Starlite Marbella , ubicado en Andalucía , España .
10:08
- Este jueves 3 de setiembre se realizará la edición número 23 de los Premios Juventud , que, por primera vez, llegan a España .
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