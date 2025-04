Entre lágrimas y sonrisas, Alejandra Baigorria vivió uno de los momentos más emotivos de su vida al ingresar a la Iglesia San Pedro, en el Centro Histórico de Lima, tomada del brazo de su padre, Sergio Baigorria, quien la condujo hasta el altar para entregarla a su ahora esposo, Said Palao.

Durante su camino al altar, en donde la esperaba el chico ‘reality’, la empresaria se emocionó rompiendo en llanto frente a sus invitados , quienes celebraban emocionados el compromiso de la Rubia de Gamarra ante los ojos de Dios.

La escena, cargada de emoción, fue registrada por el productor José Víctor, quien compartió imágenes de Alejandra visiblemente conmovida mientras avanzaba hacia su prometido. Al llegar al altar, Sergio abrazó a Said en un gesto simbólico que marcó el inicio de esta nueva etapa para la pareja.

“El sueño de Alejandra era casarse”: Baigorria responde a críticas

Días antes de su boda, Alejandra Baigorria respondió a las críticas que surgieron en redes sociales sobre su compromiso.

En una entrevista para el programa "Amor y Fuego", la empresaria dejó claro que casarse siempre fue uno de sus grandes anhelos personales.

“Sí, el sueño de Alejandra era casarse, que no tiene nada de malo, y me voy a casar”, afirmó con seguridad. “No sé qué pasará mañana, pero hoy soy feliz y estoy viviendo este momento. Si algo pasa después, me iré feliz”, agregó entre risas y emoción.

Caetana Palao conmueve a Alejandra con un emotivo mensaje previo a la boda

Días antes de la boda, en su participación en "Esto es Guerra", Caetana Palao, hija de Said Palao, sorprendió a Alejandra con un emotivo mensaje que la hizo quebrarse en vivo.

“Desde chiquita, cuando Ale estuvo ahí, por más que no sea mi mamá, también la quiero mucho porque siempre me ha tratado muy bien”, expresó Caetana ante las cámaras.

Con lágrimas en los ojos, Alejandra intentó responder pero su voz se quebró por la emoción. Finalmente, madre, hija y Said se fundieron en un abrazo que reflejó la solidez emocional de su nueva familia.

Caetana, además, envió un deseo lleno de cariño para su padre y su futura esposa:

“Te quiero mucho y espero que tu relación con mi papá siga, porque mientras todo esté bien y tú lo quieras, yo también voy a querer que ustedes estén juntos”, afirmó la pequeña.