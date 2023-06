Gabriela Serpa participó de la icónica secuencia “El valor de la verdura”, emitida por “JB en ATV”, en el que se parodia “El valor de la verdad”, donde los invitados deben sentarse en el sillón rojo y ser cuestionados por Alfredo Benavides, quien interpreta a ‘Beto Tortiz’.

Durante el sketch, la modelo fue consultada por el presunto romance que vivió junto a Alfredo Benavides. También, se refirieron al “ampay” que protagonizó la influencer.

Lo que pocos esperaban era que ya para finalizar el programa, el hermano de Jorge Benavides leyó unas disculpas que había previamente preparado para Gabriela, en las que se excusaba por el distanciamiento que tuvieron en los últimos días.

“Si en algún momento te has sentido molesta, afectada por alguna acción de mi parte, déjame decirte que no lo he hecho con mala intención, sino por preocupación por ti (...). Sabes que soy una persona protectora con mis amigos y la gente que quiero. Así que, si en algo te he molestado, te pido disculpas de todo corazón”.