La cantante Amy Gutiérrez reveló que terminó su relación con el bailarín Christian González y que actualmente está soltera y enfocada en desarrollar su carrera musical, por lo que no planea conocer a nadie ni enamorarse en el corto plazo.

En entrevista con el diario Trome, la intérprete de “No sé” y “A cuanto me quedé” reveló que actualmente está enfocada en su vida personal y que no planea tener pareja.

“Solita desde hace unos meses, enfocada en mis cosas, sola en el sentido de tener pareja porque tengo muchos amigos y amigas con las que comparto, mi familia. Estoy tratando de enfocarme en estar conmigo y trabajar con mi música, y siempre desearle lo mejor a las personas que en algún momento han pasado por mi vida”, señaló.

“No sé si llamarlo luto, pero por ahora no tengo necesidad de conocer a alguien, estoy bien así, sola. Hay que aprender a estar sola, también se aprende mucho”, agregó Amy Gutiérrez.

Por otro lado, la cantante peruana también celebró que su nuevo disco “Valiente” haya sido bien recibido por sus seguidores tanto en Perú como en el extranjero. Además, ha tenido propuestas para incursionar en nuevos géneros musicales.

“Estoy feliz porque el público me da su apoyo, son amorosos conmigo, me tratan muy bien. El disco está creciendo cada día y la canción ‘¿Qué pasaría?’ gusta mucho al público… Estamos planeando un viaje a Estados Unidos, hay mucha gente que me sigue en México, la colonia peruana en Europa, sobretodo en España, en Chile. Vamos poco a poco, lento pero segura”, resaltó.

Amy Gutiérrez reveló que estuvo a punto de interpretar a Susy Díaz en su próxima película "Una vedette en el Congreso", Sin embargo, la cantante tuvo que rechazar el papel por otras circunstancias, ¿Cuáles fueron? (Fuente: América TV)