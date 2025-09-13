La exchica ‘reality’ Andrea San Martín informó que denunciará a Juan Víctor Sánchez, el padre de su última hija, por violencia psicológica y difamación, luego de que este la acusara de maltrato animal.
Y es que, mediante un comunicado en sus redes sociales, la exmodelo afirmó que, a raíz de estas acusaciones, ha recibido amenazas de muerte, responsabilizando directamente a Sánchez en caso se concreten.
Como se recuerda, la controversia se originó tras la participación de Juan Víctor en el podcast ‘Por no decirlo’, donde aseguró que Andrea “lanzó a su gato contra la pared” después de que este orinara en un lugar inapropiado, provocándole su muerte.
“No puedo asegurar que esto haya acabado con la vida del animal, pero de que ha llevado a otras cosas... el gato no estaba bien”, añadió.
Andrea San Martín toma acciones legales y denuncia amenazas
En otro comunicado, San Martín confirmó que su abogado, el Dr. Wilmer Arica, está gestionando denuncias contra Juan Víctor por “violencia psicológica, difamación y desobediencia y resistencia a la autoridad”, ya que, en palabras de Andrea, “se estarían vulnerando sus medidas de protección ya vigentes”.
Asimismo, expuso que las acusaciones de su expareja han provocado una ola de ataques en su contra y la de su familia. “Se han realizado ataques directos, como insultos y amenazas de muerte contra mi persona y la de mi familia”, se lee en el pronunciamiento.
San Martín concluyó su comunicado exigiendo a Juan Víctor que “cese sus acciones en contra de mi persona mediante redes sociales o algún medio de comunicación”.
¿Qué respondió Juan Víctor Sánchez?
Ante el anuncio de las acciones legales, Juan Víctor Sánchez se pronunció en "América Hoy", negando que haya realizado las acusaciones.
“Yo no he asegurado nada en ningún momento... lo único que te voy a decir es que si hay alguna asociación o algo pertinente que pueda investigar un caso, que lo hagan y en cualquier caso, me contacten”, afirmó.
Previamente, Sánchez había publicado un mensaje en sus historias de Instagram pidiendo a sus seguidores que no “hagan perder el tiempo al Poder Judicial”.
