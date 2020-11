Daniela Darcourt sorprendió a sus seguidores al anunciar que tiene una nueva mascota, que es la primera que tiene desde que vive sola. Mediante un mensaje en sus redes sociales, la salsera compartió la alegría que siente gracias a este perrito.

“Sé lo que es vivir sola desde los 19 años, conozco perfectamente lo que la soledad trae a pesar de todo lo bonito que la vida nos pone y de las hermosas personas que tenemos alrededor”, explicó al inicio de su publicación de Instagram.

Luego señaló que se convirtió en una “mamá perruna” hace unos días y está muy feliz. “Desde que este pequeñito cruzó la puerta, se pegó a mi pecho como si ya me conociera”, señaló. Del mismo modo afirmó que “Baby Sammy”, tal como lo ha llamado, será su eterno compañero y vivirá aventuras hasta el final de sus años.

Al ser la primera mascota que cría, Darcourt afirmó que tendrá varios errores mientras el perro crece. “Te prometo esforzarme mucho para ser la mejor compañera de tu vida. ¡Bienvenido a casa, BABY SAMMY!”, concluye la cantante.

Mascota de Daniela Darcourt en sus stories de Instagram.

La intérprete de “Adiós Amor” estuvo hace unos días en Cusco para la reapertura turística de Machu Picchu. “Mi voz y mi trabajo me han permitido viajar y conocer muchos lugares en el mundo... Pero lo que mi propia “llaqta” (pueblo en quechua) me hace sentir, no tiene comparación”, comentó en redes sociales sobre su participación en el santuario histórico.

VIDEO RECOMENDADO

Daniela Darcourt: La Chola Chabuca la presenta como la mejor salsera del Perú

Daniela Darcourt: La Chola Chabuca la presenta como la mejor salsera del Perú