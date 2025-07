El pasado miércoles 10 de julio se vivió una de las despedidas más emotivas de “El gran chef famosos: Extremo”. En la noche de eliminación, el actor Daniel Menacho fue anunciado como el nuevo eliminado y abandonó la competencia de forma definitiva, quedándose con el séptimo puesto de la temporada.

En su despedida, Daniel Menacho aseguró que recorrió un camino bastante largo en la competencia y que se ha divertido muchísimo con sus compañeros, además de haber aprendido a cocinar.

“Ha sido un camino bien largo, es una competencia de mucha resistencia. Me he divertido muchísimo y he llegado más lejos de lo que esperaba”, aseguró Menacho, notablemente conmovido.

Daniel Menacho fue eliminado de forma definitiva del programa "El gran chef famosos". (Foto: Latina)

“Se recibe mucho cariño aquí”, agregó. Fiel a su estilo, Daniel Menacho bromeó con su salida: “oficialmente estoy desempleado, así que, si hay una novela, llámenme”.

Por su parte, Luciano Mazzetti tomó la palabra y le dedicó un sentido mensaje al joven actor tras ser eliminado de “El gran chef famosos: Extremo”.

“Tú eras mi caballo ganador, pensé que mínimo quedarías en el top 3. Lamentablemente te vas por un plato crudo”, precisó el jurado, quien despidió a Menacho cargándolo en su espalda.

Cabe resaltar que la competencia continúa y quedan seis participantes en carrera por la Olla de oro de la actual temporada de “El gran chef famosos: Extremo”. La gran final se llevará a cabo el próximo martes 15 de julio.