Darinka Ramírez es la nueva invitada de Beto Ortiz en “El valor de la verdad”, donde llegará para contar todos los detalles de la relación que mantuvo con Jefferson Farfán. La madre de la última hija de la ‘Foquita’ aparecerá en el sillón rojo para revelar los por menores de su romance con el exfutbolista.

En un nuevo adelanto de “El valor de la verdad” se puede oír las reveladoras preguntas que contestó la madre de la última hija de Jefferson Farfán, entre ellas, que el exfutbolista nunca le dijo que la amaba.

Según explicó, Farfán jamás le dijo “te amo”. “No, pero sí un te quiero”, aclaró Ramírez. Luego, otra de sus respuestas sorprende a todos, ya que revelaría que la ‘Foquita’ seguía manteniendo interés en ella.

“Me propone en encontrarnos en un Airbnb, se acercó a mí y me dijo: ‘vamos al cuarto’”, dijo Darinka Ramírez.

“Todo ha sido baile, él se me pegaba, me conversaba, me decía que le gustaba, que le llamaba la atención”, recordó Darinka al hablar sobre cómo conoció a Jefferson Farfán en una discoteca en el 2022.

Finalmente, el adelanto de “El valor de la verdad” también presenta declaraciones de Darinka Ramírez reafirmando su declaración sobre un accidente que sufrió su hija y que Jefferson Farfán no mostró mayor interés.

Darinka Ramírez recordará episodios ya contados sobre Jefferson Farfán.

“Mi hija se cae de la cama, su naricita estaba hinchada, su labio también y yo le envié un audio llorando, diciéndole que no sabía qué hacer, (le dije) por favor ayúdame y me dijo que vaya a una clínica de 24 horas a buscarle medicamento”, recordó Ramírez.