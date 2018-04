Facebook: Rocío Gómez regresó a "El show del fútbol" y reveló por qué dejó el Perú

La modelo argentina Rocío Gómez volvió al Perú y no desaprovechó la oportunidad de visitar el set de "El show del fútbol", programa que condujo hasta finales del año pasado con el periodista deportivo Jesús Arias. Así lo muestran fotos y videos subidas a Facebook.

Fue el narrador deportivo quien compartió primero un video en el camerino de maquillaje junto a su ex partner. Allí le realizó algunas preguntas, entre ellas qué hace en Uruguay y por qué se fue de nuestro país.

"Me fui, ahora estoy con el ganado (animales en un establo)", afirmó en la grabación subida a Facebook.

Más adelante, el popular 'Tanke' Arias le preguntó por qué motivo se había ido del país. "Me puse de novia, me enamoré y me fui. Pensé 'vamos a ver si resulta'", respondió en el clip de Facebook.

Más adelante, Jesús Arias compartió una fotografía junto a su ex compañera en pleno set de "El show del fútbol". Ambos lucen muy contentos con el reencuentro.

Sin embargo, Rocío Gómez solo retornó de visita pues actualmente reside en Uruguay junto a su pareja, con quien parece tener una relación estable.

La argentina se hizo conocida en Perú primero por "Esto es guerra", sin embargo, luego supo pasar a otros programas como reportera y finalmente como conductora.