Salen a la luz las imágenes del accidente de tránsito que sufrió Antonio Crespo, más conocido como Furrey en el mundo del streaming. En las imágenes se puede ver al conductor de “Habla Good” manejando su scooter cuando es embestido por un auto a toda velocidad.

A través de las redes sociales se han compartido las imágenes del lamentable accidente, donde se puede ver como un auto a toda velocidad embiste al conocido youtuber, dejándolo en una situación delicada que lo ha llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos.

El video confirma que Furrey sufrió un fuerte accidente mientras iba en scooter, rumbo al estudio donde se graba su podcast, por la avenida Nicolás Arriola, en el distrito de La Victoria.

Revelan video del accidente que sufrió el streamer Furrey, de “Todo Good”. (Foto: Captura de video)

Esposa de Furrey habla sobre el accidente

Giselle Minchola, esposa de Antonio Crespo, recurrió a sus redes sociales para compartir una actualización del estado de salud de Furrey luego que sufriera un fuerte accidente de tránsito en el distrito de La Victoria. Según contó, el conductor de “Habla Good” se encuentra en UCI.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, Minchola reveló que Furrey se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica local. Su estado es reservado, pero admite que su esposo ya despertó y pudo reconocerla.

“Él ahorita está en UCI, no está tan bien, pero hoy día él me vio y me reconoció, es una buena señal. Tiene un buen equipo de médicos, enfermeras, técnicos que lo están cuidando y eso me deja tranquila”, señaló, entre lágrimas, la esposa de Furrey.

“Les pido que prendan una velita por él y oren por él, manden su buena vibra porque lo necesita. Yo le hablo, le digo que mucha gente lo quiere, le digo que es fuerte y que va estar bien”, agregó.

Como se recuerda, Antonio Crespo, más conocido como Furrey en el mundo del streaming, fue atropellado el pasado miércoles 9 de julio cuando se dirigía a su centro de trabajo en su scooter. Según indicó su familia, en el accidente se perdió su carné de extranjería, documento que la familia busca con urgencia.