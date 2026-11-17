Israel Dreyfus aclaró su vínculo con la joven con la que fue captado durante una salida nocturna que terminó en un edificio de Barranco. Tras la difusión de las imágenes en el programa ‘Magaly TV, la firme’, el conductor negó que exista una relación sentimental con su acompañante y reveló que la conoce desde 2020. Además, precisó que ella fue su alumna.

El reportaje mostró el recorrido de Dreyfus y la joven desde una discoteca de Barranco hasta otro establecimiento ubicado en Miraflores. La salida continuó hasta la madrugada del sábado, cuando ambos abordaron un taxi con dirección a un edificio. Las cámaras los registraron alrededor de las 5:40 a. m., luego de que descendieran del vehículo.

Tras la emisión del informe, el exintegrante de ‘Combate’ conversó con Luciana Roy sobre lo ocurrido. Durante el diálogo, la conductora simuló estar molesta e incluso fingió llorar por las imágenes, aunque posteriormente ambos terminaron bromeando frente a cámaras.

Dreyfus rechazó que se tratara de una mujer a la que acababa de conocer y explicó que mantienen una amistad desde hace varios años. “Nos conocemos desde hace un tiempo, nos conocemos desde el 2020” , manifestó. Luego, al referirse a su vínculo anterior, agregó: “Ha sido mi alumna” .

El presentador evitó revelar la identidad de la joven y señaló que ella no trabaja en televisión ni pertenece al ambiente artístico. También indicó que sus encuentros no son frecuentes porque vive fuera del país.

Israel Dreyfus explica por qué llegó a un Airbnb

Sobre su ingreso al edificio de Barranco, Dreyfus aclaró que el inmueble no era su departamento ni pertenecía a la joven. Según explicó, se trataba de un Airbnb que sus amigos habían alquilado para pasar el fin de semana.

El conductor sostuvo que ambos llegaron al lugar después de compartir una reunión con varias personas. Añadió que, al finalizar la salida, los demás integrantes del grupo se retiraron en otro vehículo, mientras que él y la joven abordaron juntos un taxi.

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Asimismo, se refirió a las imágenes en las que aparecen caminando tomados de la mano. Dreyfus negó que el gesto tuviera una connotación sentimental y aseguró que su acompañante le pidió apoyo porque llevaba tacos y había consumido alcohol durante la noche.

“Yo soy un caballero y ella me pide que le agarre la mano” , señaló. También explicó que quiso evitar que la joven tropezara mientras se dirigían al edificio. “Pucha, salimos de juerguear y lo que menos quieres es que se tropiece. Habíamos tomado” , comentó.

Finalmente, el también ex chico reality afirmó que está soltero y que no considera necesario justificar sus salidas. Sin embargo, decidió explicar lo ocurrido para descartar que mantenga un romance con la joven.

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