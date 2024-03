Jesús Barco vuelve a ser noticia, pero no por su romance con Melissa Klug, sino por las amenazas de muerte que está recibiendo.

Mediante sus redes sociales, el jugador del Sport Boys dio a conocer que desde hace 5 años es amenazado por el mundo del hampa. Estas intimidaciones se intensificaron hace dos semanas, motivo por el que ahora lo hace público.

“Me dirijo a ustedes con profunda preocupación y determinación ante la necesidad de hacer pública una situación que desde hace 5 años aproximadamente viene poniendo en riesgo mi integridad física, si no también la de mi familia. Hace dos semanas he sido objeto nuevamente de amenazas directas contra mi vida ”, escribió en su comunicado.

PUEDES VER: Jesús Barco celebra con emotivo mensaje los tres meses de su hija con Melissa Klug

Jesús aseguró que seguirá con sus actividades futbolísticas; sin embargo, hizo un llamado a las autoridades para que investiguen a fondo los hechos que le han arrebatado la tranquilidad a él y su familia.

“Hago un llamado a las autoridades competentes para que investiguen a fondo estos hechos y lleguen a identificar a estos malos ciudadanos”, añadió.

Finalmente, agradeció a las personas que lo acompañan en estos difíciles momentos.

“ Agradezco de antemano el apoyo y la solidaridad de la comunidad en este momento difícil , además de su atención y comprensión. Juntos haremos frente a estas amenazas y construiremos un entorno en el que la violencia y el miedo no tengan cabida”, puntualizó.