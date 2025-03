La integrante de Corazón Serrano, Kiara Lozano, se pronunció respecto al episodio que vivió con un bailarín durante un concierto en Otavalo, Ecuador, el 1 de marzo.

Mediante una transmisión de TikTok, la artista explicó que, si bien el gesto del bailarín la sorprendió, no se sintió incómoda en ese momento. “Vi lo que estaba haciendo y no lo esperaba”, señaló, quien continuó su presentación sin interrupciones.

CONOCE MÁS: Sergio George sorprende a Corazón Serrano con homenaje y anuncia nuevo proyecto musical

El video del episodio se hizo viral en redes sociales, generando una ola de críticas hacia el bailarín y algunos comentarios que responsabilizaban a Lozano por su estilo de baile.

De ese modo, la artista rechazó estas opiniones y enfatizó su derecho a expresarse libremente en el escenario. “Me culpaban y eso no me parece. Me quieren decir que uno no es libre de bailar como quiere”, declaró.

El incidente ocurrió mientras la cantante interpretaba la canción "El estúpido". En un momento de la coreografía, el bailarín se acercó y realizó un gesto que fue calificado como obsceno por varios de sus seguidores.

“Que falta de respeto de ese sujeto para hacer eso en pleno concierto”, “Se pasó de payaso, eso de ninguna manera es una broma”, “Cero profesionalismo de ese bailarín cómo puede incomodar de esa manera a nuestra Kiarita”, escribieron.