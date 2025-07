Korina Rivadeneira se pronunció a través de sus redes sociales luego de conocer la sentencia de 2 años y 6 meses de prisión suspendida al ciudadano húngaro Attila Vajda Zoltan, bailarín que tocó de forma indebida a la venezolana en un show de Dioses del circo.

El Poder Judicial confirmó la sentencia al extranjero por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. Además, tendrá que pagar S/10 mil de reparación civil.

Al respecto, Korina Rivadeneira emitió un extenso comunicado en el que revela que el bailarín húngaro se disculpó con ella, entre lágrimas, durante su lectura de sentencia. Según dijo, pudo empatizar con él en su condición de extranjero.

Korina Rivadeneira acepta disculpas de bailarín húngaro tras sentencia de prisión suspendida. (Foto: Instagram)

“Durante la sentencia este hombre llora pidiéndome disculpas por lo que hizo y por cómo me hizo sentir, es irónico porque en un inicio lo único que yo pedía era que se disculpen conmigo por lo que hicieron TODOS ELLOS. Verlo quebrado me hizo sentir profunda tristeza porque no puedo evitar pensar en él; estando en un país donde no hablan su lengua, enmarrocado con miedo de no ver a su hija en quien sabe cuánto tiempo, pensando en el dinero que tiene que pagar y en lo solo que debe sentirse”, explicó Korina en su carta.

“Soy un ser humano y siento por lo general demasiado fuerte para mi agrado. Pero sé perfectamente que esto le va a servir como lección para que jamás vuelva a actuar como un gorila pedante que hace lo que se le da la gana con una mujer, que a las personas se les respeta. Acepto las valientes palabras de disculpas con mucho agradecimiento”, agregó.

Asimismo, Korina Rivadeneira pidió a los “creadores, productos y organizadores” ser conscientes del trabajo del espectáculo, además de tener “respeto” por el término circo, ya que este, para ella, es “un ambiente sagrado y lleno de talento así que hasta ello merece respeto”.