La Municipalidad de Santiago de Surco impuso una multa administrativa a la empresa Prodartes S.A.C., responsable del espectáculo ‘Dioses del Circo’, tras la denuncia presentada por Korina Rivadeneira, quien acusó a un integrante del elenco de haberle realizado tocamientos indebidos durante una función realizada el pasado 20 de julio.

De ese modo, la sanción se formalizada mediante la infracción N.º 006973-2025-PI, emitida el 21 de julio a las 11:45 a. m. por la Subgerencia de Fiscalización y Coactiva Administrativa.

“La empresa Prodartes cometió una falta grave de respeto a una espectadora durante el espectáculo ‘Dioses del Circo’” , señaló la Municipalidad de Surco en un comunicado difundido en redes sociales.

Cancelaron el show del ‘Circo de los Dioses’

Asimismo, la sanción se impuso bajo el marco de la Ordenanza N.º 602-MSS, y a su vez, anunciaron la cancelación definitiva del espectáculo, que se realizaba en la Cúpula de las Artes del Jockey Club.

“En base a la verificación posterior de las autorizaciones otorgadas y los hechos ocurridos el domingo 20 de julio, que atentan contra la dignidad de los espectadores, hemos procedido a la cancelación del evento ‘Dioses del Circo Virtuoso’ de manera definitiva”, comunicó el municipio.

Clausura del show 'Dioses del circo'

Pronunciamiento del Ministerio de la Mujer

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció de forma contundente frente al caso y condenó el comportamiento denunciado por la artista.

“El MIMP rechaza enérgicamente toda forma de violencia que vulnere la dignidad de las mujeres (...) Expresamos nuestra solidaridad con la señora Korina Rivadeneira, quien habría sido víctima de actos de violencia sexual durante una función artística”, indicó la institución.

Korina Rivadeneira denunció el hecho públicamente

Al ser entrevistada en América TV, Korina Rivadeneira relató lo sucedido y confirmó que presentó una denuncia formal contra el bailarín de nacionalidad húngara.

“Definitivamente, gracias a ellas he tomado la decisión de denunciar para dejar un precedente. No debe existir ni el más mínimo de tolerancia al irrespeto”, afirmó la modelo.

Según narró, el bailarín identificado como Vadja Zoltan la sacó al escenario y tuvo actitudes inapropiadas desde el inicio.

“La forma en que me sacó a bailar, cómo me pegó hacia él, me asustó. En todo momento quise irme, pero me sentía acorralada. Luego me volvió a jalar y ocurrió el tocamiento por detrás”, contó entre lágrimas. El momento fue registrado en video.