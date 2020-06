Korina Rivadeneira y Mario Hart protagonizaron un video de Instagram, donde ambos demostraron su buen desenvolvimiento para bailar al ritmo de salsa.

El primero el difundir el clip fue el piloto de autos y obtuvo cientos de likes por su buen ritmo. “Bailecito con mi panzona para terminar la semana”, escribió Hart como descripción de su video.

La bella venezolana no se quedó atrás y compartió el detrás de cámara del baile junto a su esposo, donde recalcó que a Hart no le gusta cuando ella se equivoca en sus pasos de baile.

“Miren cómo me mira... No soporta cuando me equivoco”, escribió Rivadeneira en un Instagram Storie.

Mario se casó con Korina en 2017 y actualmente se encuentran a la espera de su primer bebé. Desde que revelaron que se convertirán en padres, ambas personalidades vienen invadiendo las redes sociales con imágenes del proceso de gestación.

