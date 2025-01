Leslie Shaw empieza el 2025 con grandes sorpresas, sumado al lanzamiento de “Dile que no”, junto a Marisol y Pamela López, la cantante peruana anunció que ya tiene pensado casarse con su novio cubano El Prefe, quien es 13 años menor que ella.

En una reciente entrevista con “El Reventonazo de la Chola”, Leslie Shaw habló sobre su relación con el cantante cubano y aseguró que pasó los últimos días con él, yendo de shopping y conversando sobre su futuro matrimonio.

“He estado de viaje con mi novio, de shopping. Nos vamos a casar, claro que sí. Yo me voy a casar en todos lados, voy a hacer fiesta en Cuba, Miami”, contó la cantante a la popular ‘Chola Chabuca’.

“En verdad no hay apuro tampoco, pero sí, vamos a organizarnos para hacer algo lindo”, añadió al ser consultada por si se casará con el cantante cubano en este 2025.

Cabe señalar que la pareja ha enfrentado varios rumores de separación, el último surgió a raíz de una publicación de la ‘gringa’ en redes sociales, donde se refirió a las relaciones desgastantes.

“Muchos te dirán creída, y sí, te volviste exclusiva, reservada y selectiva, no persigues a nadie, no aceptas migajas, ni toleras que te engañen, no estás para juegos, ni para relaciones desgastantes, sacaste de tu vida lo que ya no servía y te ubicaste en el primer lugar de la lista, no eres egoísta por reconocer tu valor, enfocarte en ti no te dañó el corazón, te arregló el corazón, te arregló la vida. Mantente ahí y no le bajas ni una línea”, señala en su post.

Anahí de Cárdenas da a conocer sexo de su hijo