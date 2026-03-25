Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de Lucía de la Cruz, cantante de música criolla peruana con una trayectoria de más de 50 años. Foto: Facebook/Lucía de la Cruz Oficial
Fotografía de Lucía de la Cruz, cantante de música criolla peruana con una trayectoria de más de 50 años. Foto: Facebook/Lucía de la Cruz Oficial
Por Redacción EC

La cantante criolla Lucía de la Cruz fue internada de emergencia y permanece bajo estricta observación médica en el hospital María Auxiliadora de Lima, según informó el propio nosocomio a través de un comunicado oficial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.