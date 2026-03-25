La cantante criolla Lucía de la Cruz fue internada de emergencia y permanece bajo estricta observación médica en el hospital María Auxiliadora de Lima, según informó el propio nosocomio a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con el reporte médico, la artista se encuentra en la unidad de trauma shock, donde recibe atención permanente por parte de un equipo especializado. Su estado viene siendo monitoreado de manera constante debido a la complejidad del cuadro.

El hospital detalló además que la intérprete está siendo atendida mediante el Seguro Integral de Salud (SIS), lo que garantiza la cobertura de los servicios médicos necesarios durante su permanencia. No obstante, hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las causas exactas que motivaron su ingreso.

Según informa el diario Trome, la cantante criolla se encuentra en un centro médico ubicado cerca de su vivienda en el distrito de Chorrillos, acompañada por sus familiares más cercanos.

Uno de sus hijos, Christian Wong, informó que la familia se mantiene en constante comunicación para conocer la evolución de su madre. Según indicó, todos sus hermanos se encuentran pendientes de la situación desde el área de emergencia.

Lucía de la Cruz

Asimismo, Wong deslizó que la hospitalización podría estar relacionada con una posible descompensación derivada de la diabetes que padece Lucía de la Cruz, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por los médicos que la atienden.

Cabe mencionar, que hace unos de días, la cantante brindó una conferencia de prensa donde anunciaba que estaba sábado 28 de marzo daría un show para celebrar sus 61 años de vida artística.

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