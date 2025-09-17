Una controversia ha surgido entre la cantante Lucía de la Cruz y la comisión organizadora del Festival del Arte Negro de Cañete, luego de que un depósito por error de S/ 8 000 terminara en la cuenta de su hijo, Christian Wong de la Cruz.

El problema se originó el 23 de agosto, cuando el festival intentaba transferir fondos para cubrir gastos como los honorarios de los artistas, premios, y los pagos al equipo musical del evento.

Sin embargo, debido a un fallo, el dinero, que estaba destinado a Ángel García Manzo, se depositó por equivocación en la cuenta del hijo de la artista, por lo que, desde Lima, De la Cruz aseguró que el monto ya había sido utilizado y que no podía devolverlo.

“No puedo devolver ese dinero porque no llega a mis manos” , afirmó en declaraciones para Cañete Reporta. “Busquen hacer un show, una peña, y tómenlo como un adelanto de un trabajo” , agregó.

Lucía de la Cruz, cantante de música criolla. (Foto: Difusión)

Unos días después, la cantante se volvió a pronunciar, esta vez con el diario Trome, donde aseguró que había conversado con el encargado de la comisión, llegando a un acuerdo.

“Cuando me enteré de lo sucedido, conversé con la persona encargada, quedamos que el 15 de noviembre haría un show, pero ahora quieren dar a entender otra cosa” , señaló, negando un acuerdo de devolución directa. “Ya no haré el show y les devolveré su dinero de acuerdo a mis posibilidades” , sentenció.

Hijo de Lucía de la Cruz desmiente a Lucía de la Cruz

Ante las acusaciones, Christian Wong de la Cruz respondió afirmando que no malversó fondos ni realizó transferencias, y aclaró que la cuenta bancaria es gestionada directamente por su madre, Lucía de la Cruz.

En ese sentido, Wong enfatizó que, a pesar de que su nombre esté en la transferencia, nunca ha sido mánager ni representante de su madre, y que tampoco ha pagado a sus músicos. “Mi mamá es quien hace sus propios contratos”, declaró.

Christian Wong de la Cruz