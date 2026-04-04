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El conflicto legal tiene su origen en 2019, cuando Medina difundió imágenes grabadas con drones del interior del departamento de Farfán en Miraflores | Foto: Archivo GEC / Composición EC
El conflicto legal tiene su origen en 2019, cuando Medina difundió imágenes grabadas con drones del interior del departamento de Farfán en Miraflores | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

El Poder Judicial de Lima rechazó formalmente la solicitud presentada por los abogados de Jefferson Farfán, que buscaba revocar la pena de servicio comunitario de Magaly Medina para convertirla en prisión efectiva (sea encarcelada).

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