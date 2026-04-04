El Poder Judicial de Lima rechazó formalmente la solicitud presentada por los abogados de Jefferson Farfán, que buscaba revocar la pena de servicio comunitario de Magaly Medina para convertirla en prisión efectiva (sea encarcelada).

La resolución judicial, difundida por el medio Infobae, declaró “infundada” el pedido del exfutbolista, permitiendo que la conductora de espectáculos mantenga su libertad, siempre que cumpla estrictamente con las reglas de conducta establecidas tras ser hallada culpable del delito de violación a la intimidad en 2024.

A pesar de ello, el Juzgado aclaró que el pago de la reparación civil no es un motivo para revocar la pena. (Foto: Captura de YouTube)

El conflicto tiene su origen en 2019, cuando Medina difundió imágenes grabadas con drones del interior del departamento de Farfán en Miraflores. Tras un largo proceso, la Corte Suprema ratificó una condena de 2 años y 8 meses de prisión efectiva, convertida a 138 jornadas de servicio comunitario, además del pago de 300 mil soles por concepto de reparación civil y 100 días multa.

Sin embargo, en octubre de 2025, el equipo legal de Farfán solicitó el encarcelamiento de la periodista, argumentando un presunto incumplimiento en los pagos y en las labores comunitarias.

A pesar de ello, el Juzgado aclaró que el pago de la reparación civil no es un motivo para revocar la pena. “No es parte de las reglas de conducta (...) si no cumple, sus bienes pueden ser embargados, pero no se revocará su pena”, recogió el medio.

Conflicto entre Melissa Klug y Jefferson Farfán

Por otro lado, el Poder Judicial enfatizó que la libertad de Medina está condicionada. Actualmente, se ha solicitado al INPE un informe detallado sobre las jornadas de servicio que la comunicadora habría iniciado el pasado 7 de febrero. Asimismo, se le exige transparentar sus ingresos para calcular el monto exacto de los días multa pendientes.

Finalmente, la autoridad judicial advirtió que la única vía para que Medina sea internada en un centro penitenciario es que se compruebe el abandono de sus deberes. Por ello, el Juzgado concluyó que “la revocatoria no conviene hasta determinarse su incumplimiento”.

Poder Judicial no acepta pedido de la defensa de Jefferson Farfán en contra de Magaly Medina. Foto: Infobae.