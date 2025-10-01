Tras la brutal agresión que propinó el padre de sus hijos, el empresario Gustavo Salcedo, contra el productor de televisión Christian Rodríguez, Maju Mantilla se pronunció indicando que se encuentra “muy sorprendida y angustiada”.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, Mantilla expresó su profunda pena por la situación de Gustavo, a quien por un momento casi mencionó como su esposo. Cabe mencionar que Salcedo fue acusado de agredir a Rodríguez, un comunicador vinculado a una supuesta relación clandestina con la exreina de belleza.

“Estoy muy preocupada por todo lo que ha sucedido, estoy sorprendida, angustiada por todo lo que se está viviendo. Me da muchísima pena que mi espos... que el padre de mis hijos esté envuelto en esto tan terrible” , comentó a las cámaras.

Por otra parte, la ex Miss Mundo 2004 rechazó todo acto de violencia, asegurando que “nadie se lo merece”, aunque también puntualizó que no realizará “ningún señalamiento al padre de mis hijos ni a ninguna persona porque creo que todos se merecen respeto ” .

Con esta declaración, la exconductora de Latina TV se mantuvo al margen de la polémica que envuelve a Gustavo Salcedo, quien a su estilo se disculpó con Christian Rodríguez, el mismo que ya ha formalizado una denuncia penal en su contra por lesiones.

Y es que, el pasado viernes 26 de setiembre, el antiguo productor de ‘Arriba mi gente’ denunció al aún esposo de Maju por agredirlo en una calle de San Isidro frente a su hijo, un ataque que, según reveló la abogada del comunicador, le generó una herida en la cabeza y múltiples contusiones que agravarían su salud, pues padece una enfermedad crónica.

A su vez, Maju calificó de falsas las especulaciones que la vinculan con Rodríguez, indicando que “le agobian estos hechos”, para complementar que los abogados ya están viendo “todo lo que se ha dicho, que es falso, ya está en camino, está en proceso”.

Maju Mantilla rompe su silencio sobre agresión de Gustavo Salcedo

En medio de la controversia, otra denuncia por agresión se le suma a Gustavo Salcedo, esta vez de parte de un hombre llamado Eduardo Ode, quien lo acusa de haberle roto la mandíbula y la clavícula en 2013, luego de que el esposo de Maju invadió la privacidad de su terreno en Chaclacayo.