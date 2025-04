La cantante Marisol no pudo contener las lágrimas al recordar las duras críticas que ha recibido de parte de la gente tras revelarse que Christian Cueva intentó enamorarla, y que además ella respondía sus mensajes. En una reciente entrevista en el programa “Esta noche”, la popular ‘Faraona’ contó su versión de los hechos.

Durante la conversación con Ernesto Pimentel en su papel de la ‘Chola Chabuca’, la cantante agradeció el apoyo de sus fans y familiares, quienes le hicieron llegar videos de aliento. El gesto emocionó a la ‘Faraona’.

En ese momento, Marisol agradeció el respaldo de la gente que la quiere luego de estar envuelta en una gran polémica por el caso Christian Cueva, todo esto a raíz de las declaraciones de Pamela López en “El valor de la verdad”.

“Me mantuve fuerte porque no quiero que mis hijos me vean sufrir o me vean mal. Uno no se puede amilanar ante nada ni nadie, pero como ser humano tengo sentimientos y por momentos me he sentido mal y he querido decaer, pero aquí estamos”, dijo Marisol.

Como se recuerda, Pamela López, aún esposa del futbolista, dejó entrever que entre Christian Cueva y Marisol hubo algo más que una amistad, esto porque encontró conversaciones borradas en el teléfono del deportista.

Marisol no puede evitar las lágrimas al recordar polémica con Christian Cueva.

Asimismo, Marisol aprovechó la entrevista en “Esta noche” para hacer un mea culpa al no poner límites a las intenciones de Christian Cueva y continuar la conversación sin reparos. Según explicó, solo vio dos veces al futbolista y no hubo ningún comportamiento amoroso entre ellos.