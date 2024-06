La modelo colombiana Milena Zárate atraviesa un complicado momento en su relación, y es que acaba de anunciar que su novio Carlos Mendoza se quedará hasta fin de año en Estados Unidos por trabajo, lo que será una dura prueba para su relación. Pese a las adversidades, espera que esta etapa fortalezca su vínculo.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Zárate contó que su pareja se quedará por más tiempo en Estados Unidos y ella está de acuerdo con la opción de mantenerse lejos, ya que lo ayudará a crecer profesionalmente.

“Carlos sigue en Estados Unidos y no sé cuándo lo vaya a ver porque le acaba de salir trabajo por unos seis meses más. Hace unos días me comentó sobre esa posibilidad y le dije que la aceptara, que era una buena oportunidad para su carrera, y lo hizo. Si a mí me pasara lo mismo, yo sin dudarlo aceptaría quedarme y esperaría que él me lo comprenda, pues las oportunidades pasan solo una vez en la vida”, contó Milena.

“Nosotros ya tenemos casi dos años juntos, somos personas grandes y sabemos lo que queremos. Nos hemos apoyado mucho, nos queremos y respetamos mucho; así que la confianza existe, pero igual nunca dejamos de estar alertas”, aseguró la colombiana.

Sobre la posibilidad de ir a visitarlo a Estados Unidos, Milena Zárate aseguró que buscará un tiempo durante las vacaciones de su hija para realizar un viaje rápido.

