Luego de cenar con el futbolista Anderson Santamaría, en una cita nocturna en un exclusivo restaurante de Lima, Onelia Molina aclaró que no tiene ninguna relación con él y pidió que no la vinculen con ningún otro hombre.

“He terminado una relación hace muy poco tiempo. Yo no quiero una relación con nadie” , dijo tajante Molina en ‘Amor y Fuego’, quien hace algunas semanas, puso fin a su relación con Mario Irivarren, en una polémica ruptura.

La también odontóloga sostuvo que todavía se encuentra procesando el final de su relación de casi dos años. “Siento que no estoy bien al 100%, tengo que sanar, tengo que mejorar en muchas cosas” , confesó.

CONOCE MÁS: Onelia Molina tuvo cena y salida nocturna con el futbolista Anderson Santamaría

Onelia Molina: “Soltera por mucho tiempo”

Frente a las cámaras, Onelia reiteró que actualmente no está buscando pareja y que simplemente sale con amigos, tanto hombres como mujeres, como parte de su proceso personal.

“Les juro que me van a ver con amigos, mujeres, hombres, entrenando, saliendo, comiendo. No van a ver absolutamente nada más” , explicó la también odontóloga, a su salida del ‘Celebrity Combat’, en el Coliseo Dibós.

Además, recalcó que no desea involucrarse en una nueva relación con otra persona. “Soltera y por mucho tiempo. No me busquen pareja porque no quiero ninguna pareja” , subrayó.

De otro lado, evitó revelar la forma en que conoció a Santamaría, pero pidió no ser vinculada a nadie más: “No quiero estar con nadie, no me vinculen”.

“No estoy preparada para conocer a alguien”

Durante una emisión de su podcast 'Doble Sentido’, que conduce junto a Patricio Parodi y Roxana Molina, Onelia profundizó sobre su actual estado emocional.

“Actualmente yo no busco a nadie para tener una relación. Pero si me dicen ‘vamos a comer’, y salimos a almorzar, yo normal”, comentó.

La chica reality finalizó reafirmando que su decisión de mantenerse sola no tiene relación con guardar luto, sino con una elección personal: “No me siento lista. Tengo que sanar muchas cosas en mí”, concluyó.

Onelia y Santamaría fueron captados el miércoles en una cena nocturna, pagada por el futbolista, en un exclusivo restaurante de la Costa Verde, en Barranco. Ambos se retiraron por separado.

Onelia Molina y Anderson Santamaría cenando juntos.

¿Cómo terminaron Mario Irivarren y Onelia Molina?

Semanas atrás, Onelia confirmó su ruptura con Irivarren a través de un comunicado en Instagram.

La decisión se dio tras una polémica en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, donde Mario mencionó a su expareja Vania Bludau, generando tensiones.

“He decidido poner fin a mi relación con Mario Irivarren. No ha sido una decisión fácil, pero sí necesaria para mi paz y tranquilidad”, escribió la modelo.

¿Mario Irivarren fue posesivo y machista con Onelia Molina?

Onelia Molina volvió a encender la polémica al insinuar en redes sociales que Mario habría tenido actitudes posesivas y machistas durante su relación.

Frases como “Tú no puedes ir, es solo para hombres”, “Ponte otra ropa, no te queda bien”, “Estás loca, ella no me gusta, es solo una amiga”, “Te aleja de tus seres queridos (familia y amig@s)” y “Eres mía”, serían algunas de las que le habría dicho, según dejó entrever.

La publicación fue parte de un reto lanzado por Yahaira Plasencia para promocionar su nuevo proyecto musical titulado ‘Machito’.

Post de Onelia Molina