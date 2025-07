La influencer Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, confirmó lo que ya se venía comentando en redes y programas de espectáculos: su discoteca ‘La Cueva de KittyPam’ cerró temporalmente. La noticia la dio durante una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’, donde aclaró que no se trató de una quiebra, sino de una reestructuración del negocio.

“ No funcionó como tal y veíamos que no era. Teníamos mucha inversión. La discoteca es pequeña, no es muy grande, no tiene tanta capacidad”, comentó López ante la consulta de Gigi Mitre. Añadió que el espacio ya no será una discoteca, sino un nuevo formato “más chévere y más bonito”.

La discoteca fue inaugurada el pasado 24 de mayo en la conocida discoteca Lift, en el distrito de Lince, con una gran campaña en redes sociales y la promesa de convertirse en un punto clave de la vida nocturna limeña. La noche de la apertura coincidió con el cumpleaños de Pamela y tuvo como invitados a la Orquesta Candela, Handa, e incluso a su pareja Paul Michael, quien debutó como cantante.

Inaugurada en mayo con orquestas en vivo y shows musicales, 'La Cueva de KittyPam' no logró sostener el interés inicial. (Foto: Captura/Instagram)

Pero el entusiasmo duró poco. Semanas después, una reportera del programa ‘Todo se filtra’ acudió al local en una fecha clave: la víspera del Día del Padre. La sorpresa fue encontrar un ambiente vacío, sin público ni movimiento. Las imágenes rápidamente generaron rumores sobre una posible quiebra, que hoy Pamela desmiente.

“No es que haya quebrado. No funcionó como discoteca. E stamos viendo otro formato, algo que sí valga la pena y que sea más acorde al lugar y al tipo de público ”, afirmó la empresaria.