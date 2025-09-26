A pesar de los conflictos legales con su expareja, el futbolista Christian Cueva, la trujillana Pamela López parece estar dándole una oportunidad al amor junto al cantante Paul Michael, con quien se lleva 11 años de diferencia.

López, quien aún no ha finalizado su proceso de divorcio con Cueva, sorprendió al público este jueves 25 de septiembre en el programa ‘¡Habla Chino!’, revelando su interés en volver a contraer matrimonio.

“ Sí, me gustaría casarme con Paul Michael ”, fue la concisa respuesta de López cuando le consultaron.

Pamela López y Paul Michael en su propuesta de matrimonio | Foto: Habla Chino (Captura)

Las emociones aumentaron cuando Michael ingresó al estudio y simuló una pedida de mano, entregándole a López un anillo de compromiso simbólico. “Espérate, que quiero llorar”, dijo la trujillana.

Sin embargo, el momento de celebración se vio interrumpido por un comentario que recordó el estado civil actual de López.

El productor del programa, intervino en tono sarcástico: “Pero escúchame Paul, tiene que ser algo romántico, algo que te salga del corazón, pero hay un problema: no te puedes casar, porque todavía no se ha divorciado”.

Al respecto, la influencer manifestó su molestia por la forma en que se abordó su situación legal, respondiendo al panelista: “Tumba la fiesta. Envidioso”, dijo entre risas.