La modelo Sheyla Rojas, quien actualmente vive en México con su novio ‘Sir Winston’, se refirió a la posibilidad de regresar a Perú para emprender un nuevo proyecto como conductora de televisión.

En una reciente entrevista con el programa “América Hoy”, la modelo peruana aclaró que, por el momento, no tiene pensado venir a Perú, menos por situaciones de trabajo porque tiene en mente otro destino.

“Todo el mundo me está preguntando si voy a estar en un programa, en un canal que no voy a mencionar, pero están preguntándome si voy a estar y la verdad es que no... Por el momento, no. Mi próximo viaje es a España”, respondió Sheyla al ser consultada.

“Si, porque se especulaba que Sheyla iba a conducir un programa en el cable. Ella no va a conducir ningún programa en un cable”, ironizó Janet Barboza. “No era cable, era de internet”, agregó Christian Domínguez.

VIDEO RECOMENDADO Sheyla Rojas descarta conducir programa en Perú https://www.americatv.com.pe/

Cabe señalar que desde hace un par de semanas se especulaba que Sheyla Rojas podría volver a Perú como conductora del programa “Arriba mi gente”, nuevo espacio de Latina Televisión que estrenará este mes.

El nuevo matutino de Latina ya lanzó sus primeras promociones y confirmó a sus conductores: Mathias Brivio, Gianella Neyra, Santi Lesmes y Karina Borrero. A ellos se sumará una figura femenina que vendrá desde México.