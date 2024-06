Tras darse a conocer las denuncias de violencia de parte de su expareja, Juan Alejandro Cutimbo, más conocido como DJ Towa, la casa emisora Studio92 anunció la suspensión del trabajador. A través de un comunicado en redes sociales anunciaron las medidas adoptadas.

“Ante la denuncia policial realizada el pasado 18 de junio contra el señor Alejandro Cutimbo, conocido como DJ Towa, Studio 92 comunica que ha suspendido sus servicios en nuestra emisora mientras se realizan las investigaciones del caso”, señala la misiva de la casa radial.

“Studio92 recalca que no avala, ni tolera comportamientos violentos en contra de la integridad de las personas. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar basándonos en valores como el respeto y la no violencia”, añade el comunicado.

¿Por qué denunciaron a DJ Towa?

El pasado 20 de junio, Andrea Heredia recurrió a sus redes sociales para denunciar públicamente a su expareja Alejandro Cutimbo, conocido como DJ Tow, y narró los episodios de violencia que vivió con el DJ la madrugada del 18 de mayo tras una discusión en una discoteca.

“La madrugada del 18 de mayo del 2024, discutí con mi expareia en un bar de Miraflores en el cual se había presentado como DJ porque yo estaba hablando con un amigo a su costado y porque ‘no estaba con su grupo de amigos si yo debía estar ahí y no en otro lado’. Salieron frases como: ‘Te voy a sacar la m…’”, contó la joven en su publicación.

“Le dije que iba a contar las veces que me había agredido y me dijo textualmente, riéndose: “¿Sabes quién soy yo? ¿Quién te va a ayudar? Si el que tiene un montón de contactos aquí, soy yo… Fuimos a la casa juntos, creí que se había calmado, pero claramente no. Me tiró a la cama y me agarró a golpes, me golpeó los brazos, la cara y hasta en su locura intentó quitarme la ropa... Pude salir de ahí, pude correr de la casa, pero ¿a dónde llegaría en pijama, sin teléfono y, si no me equivoco, sin zapatos? Entré a la casa de nuevo y llorando me dijo que no sabía qué le había pasado y que no lo denuncie porque tenía que pensar en su hijo y su carrera”, añadió en su historia.

Finalmente, Andrea Heredia compartió una fotografía de la denuncia que interpuso contra su expareaja Alejandro Cutimbo por violencia familiar en la comisaría de Miraflores. Hasta el momento DJ Towa no se ha pronunciado al respecto.

